Wriezen hat einen Japan-Beauftragten

Wriezen (MOZ) Nils Nestler ist der neue Japan-Beauftragte der Stadt Wriezen. Dafür haben sich am Donnerstagabend die Stadtverordneten einstimmig bei ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr ausgesprochen.

Wahrlich übernimmt Nestler damit nicht nur ein von der Stadt neu benanntes Ehrenamt, sondern auch eine Aufgabe, die den Kontakt mit Japan intensivieren soll.

Erfahrung hat er bereits. Denn Nestler hat die Besuche der japanischen Delegationen beziehungsweise Gäste, die bislang zur alljährlichen Kranzniederlegung des japanischen Arztes und Ehrenbürgers Wriezens, Nobutsugu Koyenuma, erschienen sind, mit betreut. Im vergangenen Jahr hatten die Vertreter aus Koyenumas Geburtsstadt Hachioji sogar einen Beitrag zum 70. Todestags des in Wriezen verstorbenen Mediziners geschickt. Mit zahlreichen Papierkranichketten wurde des Japaners an seinem Todestag im März auf dem Wriezener Friedhof gedacht.

Nils Nestler soll den Kontakt nach Hachioji nun weiter pflegen. Etwa in den Sommermonaten, in denen sich der Bürgermeister Hachiojis in Wriezen angekündigt hat.

Die Aufgabe Nestlers erfolgt ehrenamtlich, versicherte Bürgermeister Uwe Siebert am Donnerstag. Über weitere Ausgaben anstehender Besuche von japanischen Gästen, werde zusätzlich abgestimmt, so das Stadtoberhaupt.