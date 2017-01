Per Knopfdruck Hilfe anfordern

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Von nun an haben es die Vertreter der Johanniter-Unfall-Hilfe nicht mehr allzu weit. Von Wriezen aus sind sie für das Anbringen von Hausnotrufgeräten im Altkreis Bad Freienwalde unterwegs. In Wriezen hat am Freitag ihr neues Büro mit einem Mitarbeiter eröffnet.

"Endlich können wir auch diesen Bereich besser abdecken", sagte Sandra Katzer. Bislang war sie als Mitarbeiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe zusätzlich im Altkreis Bad Freienwalde unterwegs. Jetzt wird das Gebiet von Andreas Beier übernommen. Eine Person mehr im Boot der Johanniter.

Für Sandra Katzer eine große Erleichterung, denn eigentlich hat sie ihren Sitz in Schöneiche, östlich von Berlin. "Ich freue mich, dass die Johanniter jemanden gefunden haben, der nun auch im Nordosten die Anfragen ausführlich betreuen kann", sagte Sandra Katzer. Manche Termine waren für die Mitarbeiterin aufgrund der weiten Wege schlichtweg unmöglich.

Worum kümmern sich Sandra Katzer und Andreas Beier? Als Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe sind sie Kundenbetreuer und Techniker zugleich. Für Alleinstehende, Angehörige oder Paare, bei denen ein Partner erkrankt ist und der Haushalt nur noch schlecht allein möglich ist, installieren sie sogenannte Hausnotrufgeräte. Geräte, die aussehen wie Wlan-Router. "Damit bekommen wir in der Zentrale Bescheid, wenn ein Kunde in irgendeine Notsituation geraten ist", erklärte Sandra Katzer. Mit den Geräten soll die Häuslichkeit weiter gewährleisten bleiben. "Viele wollen nicht in eine Pflegeeinrichtung. Die Geräte sollen helfen, diesen Prozess vielleicht noch etwas hinauszuzögern", sagte Sandra Katzer.

Zu dem Paket gehört des Weiteren ein Sensorarmband, mit dem das Hausnotrufgerät in Kontakt steht. "Die Reichweite liegt bei 150 Metern. Man kann sich also auch mal in einer anderen Etage oder im Garten aufhalten, wenn Hilfe benötigt wird", so Sandra Katzer. Bisherige Kunden nutzen die Hilfe im Alltag besonders, wenn die Angehörigen berufstätig sind und nicht ständig vor Ort sein können.

Je nachdem, wer als Kontaktperson hinterlegt ist, wird bei einem Notfall benachrichtigt und kann sich auf den Weg machen, erklärt die Technikerin.

Von den gesetzlichen Krankenkassen werden die Geräte gestützt. "Wer alleinlebend ist und einen Pflegegrad hat, dem zahlt die Krankenkasse in der Regel die 18,36 Euro monatlich", meinte Sandra Katzer. Andere Fälle müssten mit der Unfallhilfe und der jeweiligen Krankenkasse besprochen werden.

Über die Eröffnung des neuen Johanniter-Standorts am Freitag zeigte sich auch die Stadt erfreut. "Die Einrichtung ist eine Erweiterung der bereits bestehenden Leistungen in Wriezen", sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Karsten Ilm, der in Vertretung des Bürgermeisters erschienen war. "Die Nachfrage der Betreuung", verwies Ilm auf den demografischen Wandel, "wird in den kommenden Jahren mehr an Bedeutung gewinnen. Dieser Mehraufwand ist zu begleichen."

Auch Pfarrer Christian Moritz begrüßte die Johanniter. "Das Gesicht erweitert sich zunehmend. Wir haben nicht nur den CVJM und das Gymnasium, sondern nun auch die Unfall-Hilfe", so der Pfarrer. "Die Neuanfänge in dieser Stadt zeigen, dass etwas auf den Weg gebracht wird. Nun gilt es, diese Botschaft praktisch umzusetzen."

Dass nun noch mehr Vertreter der Johanniter in der Oderbruchstadt anzutreffen sind, freute besonders das Evangelische Johanniter-Gymnasium. Dort besteht bereits eine Verbindung mit dem Schulsanitätsdienst, sagte Mandy Lehmann, Sprecherin der Johanniter bei der Eröffnung des Büros. Zur Einstimmung hatten die Zweitklässler der am Gymnasium angegliederten Grundschule ein kleines Programm vorbereitet.

Andreas Beier, der nun als Vertreter der Johanniter-Unfall-Hilfe das Büro in Wriezen übernehmen wird, freute sich über den Empfang. "Ich bin ja fast noch kürzer Johanniter, als die Mädchen und Jungen der Grundschule", sagte er. Der Falkenberger ist seit September vergangenen Jahres dabei. "Es hat einfach gepasst", sagte Andreas Beier. "Ich war mit meiner alten Anstellung nicht mehr zufrieden. Da kam die Stellenausschreibung genau passend."

Sehr oft anzutreffen sein wird er in seinem Büro in dem Tiefparterre in der Wriezener August-Ellinger-Straße 28a allerdings nicht. Denn vorrangig wird der Helfer unterwegs sein, um Geräte zu installieren oder Kunden zu betreuen.

Wer mehr Informationen zum Hausnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe erfahren möchte, kann sich unter der kostenlosen Nummer 0800 3233800 melden.