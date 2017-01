Tourismus-Chef spricht über den Kurort

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei Beschlüsse stehen an: die Entlastung des Bürgermeisters für den Gesamtabschluss 2013 und die Straßenbeleuchtung an der Hohenwutzener Chaussee. Die Sitzung beginnt am Donnerstag um 18 Uhr im Ratssaal.