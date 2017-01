Feuerwehr plant neuen Standort in Süd

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Für die Fürstenwalder Feuerwehr soll in Süd ein weiterer Standort geschaffen werden - im Feuerwehrtechnischen Zentrum, das der Kreis in den ehemaligen Odersunhallen einrichtet. Entsprechende Gespräche würden mit der Kreisverwaltung geführt, berichtete Wehrchef Jörn Müller am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung.