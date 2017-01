artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wie sieht Angermünde im Jahr 2030 aus? Welche Perspektiven haben die Stadt und ihre Ortsteile? Was wünschen sich die Einwohner? Gemeinsam mit ihnen will Bürgermeister Frederik Bewer Visionen entwickeln. Den Auftakt machte eine Gesprächsrunde im Rathaus mit überwältigender Resonanz.

Stühlerücken im Rathaus war am Mittwochnachmittag angesagt - und das im ganz positiven Sinne. Die Gesprächsrunde der Bürger- und Seniorenakademie mit Bürgermeister Frederik Bewer fand ein solch großes Interesse, dass die Plätze im Ratssaal nicht ausreichten und der Verwaltungschef persönlich noch Stühle heranschleppte, um möglichst allen Gästen einen Sitzplatz anbieten zu können. Zusätzlich mussten die Fensterbretter als Notsitz herhalten.

Zu keinem Vortrag der langjährigen Veranstaltungsreihe strömten jemals so viele Zuhörer, stellte auch Organisator Wolfgang Breßler überrascht fest. Von Politikverdrossenheit und Desinteresse an der Stadtentwicklung keine Spur. Vielleicht lag es am Thema "Visionen für Angermünde 2030", welches das große Bürgerinteresse weckte. Vielleicht war es auch die Neugier, was "der Neue" zu sagen hat, welche Vorstellungen von der Zukunft Angermündes er hat. Schließlich ist Frederik Bewer erst seit sieben Monaten im Amt.

Doch da musste er seine Zuhörer enttäuschen: "Es sind nicht Bewers Visionen. Auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas dazu zu tun, ist genauso, wie auf dem Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Wir alle sind die Stadt, in der wir leben", machte Frederik Bewer gleich zu Beginn klar, was er mit der Veranstaltung erreichen möchte: eine offene Diskussion über die Zukunft der Stadt, in der die Gedanken frei sind, jede Meinung Gehör finden sollte, ohne sie sofort zu bewerten. Das habe er in seinem Wahlkampf sowie in den ersten Wochen und Monaten im Amt gelernt. Zuzuhören.

So viele Informationen aus allen Richtungen zu sammeln, die es am Ende ermöglichen, sich eine sachliche Meinung zu bilden und ein Urteil zu fällen, das er mit gutem Gewissen vertreten könne. Und wenn man irrt, sei auch das ein Weg zur Erkenntnis. Die Diskussion um die umstrittene Kitasatzung sei ein Beispiel. Deshalb will Frederik Bewer vor wichtigen Entscheidungen die Bürger anhören und einbeziehen, Einwohnerversammlungen und Informationsveranstaltungen zu wichtigen Themen machen.

Visionen für Angermünde 2030 sei ein Thema, das ohne die Bürger überhaupt nicht gestaltet werden könne. Mit einem kurzen Erklärstück zur neuen Landesentwicklungsplanung und den möglichen Auswirkungen auf Angermünde machte Bewer die zwingende Notwendigkeit deutlich, dass sich Angermünde selbst bewegt, auf sich aufmerksam macht und laut seine Interessen vertritt, statt abzuwarten.

Ginge es nach den Landesplanern, würde Angermünde künftig ohne Status eines Mittelzentrums in der provinziellen Bedeutungslosigkeit versinken, an der die Entwicklung vorbeigeht. Die vielfältige Schullandschaft, die Bewer für überlebenswichtig und als Qualitätsmerkmal ansieht, das den Zuzug junger Familien sichere, würde den Bach runter gehen. Es wäre künftig auch fast unmöglich, Bauland neu auszuweisen, Infrastruktur zu entwickeln, Ärzte anzusiedeln, Gewerbe und Handel auszubauen, erklärte Bewer nüchtern die möglichen Folgen.

Die Gesprächsrunde der Bürger- und Seniorenakademie sieht der Bürgermeister auch deshalb als Auftakt für eine Reihe noch folgender Bürgerforen, wie sich Angermünde entwickeln soll. "Wir schreiben alle gemeinsam ein Buch. Heute geht es zunächst um das Vorwort: Warum machen wir das?", meinte Frederik Bewer.

Die Gäste ließen sich nicht lange bitten, ihre Vorstellungen zu äußern. Biosphäre als Modellregion verstehen, Heimatgefühl und Regionalverständnis entwickeln, Bildungsvielfalt erhalten, Modelle für autarke Energieversorgung, Ernährung und Mobilität erproben, die Angermünde krisensicher machen, familienfreundliche Kinderbetreuungsangebote, Familienbildung und stärkere Ausrichtung nach Polen/Stettin wurden unter anderem als Stichpunkte in der fast dreistündigen Veranstaltung genannt. Jetzt seien Ideen und Vorschläge gefragt, in welcher Form man im Gespräch bleiben und diese Diskussion vertiefen könne.