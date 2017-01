Mangelware mit Stethoskop

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn die Brust schmerzt oder die Haut entzündet ist, haben viele Patienten in Brandenburg weite Wege vor sich. Denn in keinem anderen Bundesland ist die Arztdichte so niedrig wie hier. Lässt man die Klinikärzte unberücksichtigt, kamen Ende 2015 - das sind die aktuellsten Zahlen - auf einen Mediziner 733 Einwohner. Im Bundesdurchschnitt waren es 670.

Vollmundig sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) vor zwei Jahren: "Gute medizinische Versorgung darf auch in Zukunft keine Frage des Wohnorts sein" und verkündete ein Vorhaben, das er mit dem Wortungetüm "Versorgungsstärkungsgesetz" beschrieb und das zu Beginn vergangenen Jahres in Kraft trat. Es sollte Mediziner von den ohnehin mit Arztpraxen überfüllten Großstädten aufs Land locken. Darüber hinaus sollten unter anderem Wartezeiten auf Facharzttermine verkürzt werden und die Versorgung von Entlassenen aus dem Krankenhaus verbessert werden.

Die Lage jenseits der Großstädte wird in den kommenden Jahren an Schärfe zunehmen - durch das wachsende Durchschnittsalter der Allgemeinärzte. Tausende von ihnen werden in den kommenden zehn Jahren in Rente gehen. Allein in Brandenburg ist bereits jeder dritte Hausarzt älter als 60 Jahre. Und für viele von ihnen gibt es keinen Nachfolger. Denn die Arbeit auf dem Land ist beschwerlich - die Wege zu den Patienten bei Hausbesuchen sind weit und der Andrang in den Praxen aufgrund ihrer sinkenden Zahl groß. Vor allem aber lässt sich hier deutlich weniger Geld verdienen als in der Stadt. Auf dem Land leben weniger Privatpatienten, für die höhere Honorare abgerechnet werden können.

Im vergleichsweise dünn besiedelten Brandenburg ist der Kampf gegen den Ärztemangel schwierig. Hier gebe es keine überversorgten Gebiete, sagt Hans-Joachim Helming, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). "In Brandenburg sind alle Praxen versorgungsrelevant. Denn Brandenburg ist das Land mit der geringsten Arztdichte bundesweit und den ältesten und kränksten Patienten." Die 3695 ambulant - also außerhalb der Krankenhäuser - tätigen Ärzte in Brandenburg versorgen seinen Angaben zufolge im Schnitt 30 Prozent mehr Fälle als eine Arztpraxis im Bundesdurchschnitt.

Zudem tue sich bei Hausärzten in immer mehr Regionen eine Kluft auf. Inzwischen droht in einem Drittel Brandenburgs eine Unterversorgung mit Hausärzten. Die Zahl der Regionen, in denen dies droht, ist im Vergleich zum vergangenen Jahr von 13 auf 16 gestiegen.

Es gibt mehrere Ansätze, die Ungleichheit zwischen Stadt und Land einzuebnen. Ein Vorhaben setzt dabei in Regionen an, wo es mindestens 40 Prozent mehr Ärzte gibt als vom Gesundheitsministerium für notwendig erachtet wird. Diese als überversorgt bezeichneten Gegenden sind vor allem Städte und Metropolregionen. Der Plan sieht vor, dort Praxen zu schließen, wenn der Inhaber in Rente geht. Er kann für seine Praxisaufgabe dann eine Entschädigung von der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen erhalten, deren Zulassungsausschuss auch über die Stilllegung entscheiden müssen. Die Hoffnung ist, dass Ärzte sich stattdessen auf dem Lande niederlassen.

Deutschlandweit Hunderte Praxen in solchen Gebieten könnten auf diese Weise dicht gemacht werden. Nach Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" waren es im vergangenen Jahr allerdings nur vier - drei in Mecklenburg-Vorpommern, eine in Nordrhein-Westfalen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung lief von Anfang an Sturm gegen dieses Modell. Man könne ja nicht staatlich vorschreiben, wo sich Ärzte niederlassen, empört sich KBV-Sprecher Roland Stahl. "Die Vorstellung, dass man damit eine Verlagerung herbeiführt, halte ich gelinde gesagt für seltsam." Diese Praxen spielten auch eine Rolle in der Versorgung auch des Umlandes. Brandenburger gingen zum Facharzt nach Berlin, Schleswig-Holsteiner und Niedersachsen nach Hamburg.

Und überhaupt: In Sachsen-Anhalt mit seiner geringen Arztdichte seien die Patienten am zufriedensten. Nur sechs Prozent gaben dort in einer KBV-Umfrage an, aus Unzufriedenheit den Arzt gewechselt zu haben; in Brandenburg waren es sieben. Warum? "Viele Menschen dort sind gewohnt, dass sie weite Fahrten in Kauf nehmen müssen. Auch wenn sie zum Kaufhaus fahren wollen." In den großen Städten sei die Erwartungshaltung eine andere.

Auch was die Stärkung von Landärzten betrifft, wirkt sich der Plan von Gesundheitsminister Gröhe bislang kaum aus. Immerhin gebe es jetzt mehr Anreize für Mediziner, sich auf dem Land niederzulassen, erklärt Sebastian Gülde, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. So könnten Ärzte jetzt etwa leichter eine bestehende Praxis übernehmen. Vor allem dann, wenn sie ihre Tätigkeit in ein unterversorgtes Gebiet verlegen.

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung sieht die Maßnahmen positiv. "Viele strenge Regularien sind gelockert worden, etwa, dass der Arzt dort wohnen muss, wo er praktiziert", sagt Sprecher Stahl. Trotz der hohen Arbeitsbelastung sei es "finanziell attraktiv, sich als Arzt auf dem Land niederzulassen". Die Kassenärztlichen Vereinigung böten Umsatzhilfen und Investitionszuschüsse für Landärzte.

Doch auch Lockprämien von bis zu 50 000 Euro, wie in Brandenburg, scheinen keine große Wirkung zu entfalten. Seit dem Jahr 2006 wurden auf diese Weise gerade mal 45 Praxen in Brandenburgs bedürftigsten Regionen eröffnet. Sie werden je zur Hälfte aus den Honoraren der niedergelassenen Ärzte und von den Krankenkassenverbänden finanziert.

Auch bei Fachärzten wird die Lage zunehmend prekärer. Aufgrund des steigenden Alters der Versicherten werden künftig vermehrt bestimmte Arztgruppen gesucht, etwa Augenärzte, Gerontologen und Orthopäden. Der Bedarf an ihnen kann von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein. Deshalb gibt es im Land verstärkt Modelle, um dem Mangel abzuhelfen, etwa Patientenbusse oder ambulante Versorgungszentren in Krankenhäusern. Durch die durch das Versorgungsstärkungsgesetz neu geschaffene Möglichkeit, Facharzttermine über eine zentrale Nummer zu suchen, haben im vergangenen Jahr immerhin 2400 Brandenburger einen Termin vermittelt bekommen. Bei insgesamt zehn Millionen Behandlungen sei diese Zahl allerdings sehr gering, meint die KVBB.

Allerdings können die Brandenburger Kassenärzte auch gute Nachrichten vermelden: So konnte der akute Notstand bei Augenärzten in der Region Elsterwerda/Bad Liebenwerda und Finsterwalde (Elbe-Elster) im vergangenen Jahr behoben werden.