Dortmund setzt in Mainz auf Aubameyang

«Aubameyang hat zwei intensive Trainingseinheiten mitgemacht und kann und wird morgen spielen», sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel. Aubameyang hatte als Nationalspieler Gabuns am Afrika Cup teilgenommen und war nach dem frühen Aus und seiner Rückkehr am Donnerstag wieder in das Training bei der Borussia eingestiegen.

Weltmeister André Schürrle hatte Aubameyang beim 2:1 der Borussia am vorigen Spieltag in Bremen ersetzt. «Ich freue mich über die großen personellen Möglichkeiten in der Offensive. Diese Konkurrenzsituation benötigen wir», meinte Tuchel. Der BVB-Coach erwartet in Mainz eine anspruchsvolle Aufgabe: «Es ist ein Abendspiel und der Favorit ist zu Gast. Die Mainzer werden uns sehr emotional und leidenschaftlich entgegentreten.»

Die Mainzer wollen gegen den BVB vor allem defensiv sicher stehen. «Wir können Dortmund nur als Team im Kollektiv verteidigen», sagte Trainer Martin Schmidt. Die individuelle Klasse des Gegners sei nur schwer in den Griff zu bekommen. «Wir müssen sicher stehen, laufstark sein, schnell umschalten und die Chancen im Konterspiel präzise ausspielen», erklärte er.

Fehlen wird noch einmal der gesperrte Jhon Cordoba. Auf den Außenbahnen dürften Jairo und Levin Öztunali erste Wahl sein, denn Karim Onisiwo ist wie Leon Balogun und Emil Berggreen nicht fit.