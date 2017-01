Vor Relativierung der?Verbrechen gewarnt

artikel-ansicht/dg/0/

Ravensbrück (GZ) Dass anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus Freunde und Unterstützer der Gedenkstätte Ravensbrück zu einer Lesung zusammenkommen, hat sich in den vergangenen Jahren schon zu einer Tradition entwickelt.

Gedenken: Auch Vertreter politischer Parteien sowie des Landkreises legten Kränze in Ravensbrück nieder.

In diesem Jahr war die Veranstaltung den Opfern der "Aktion 14f13" gewidmet. Die Ziffern- und Buchstabenkombination resultierte aus dem SS-Einheitsaktenplan und setzt sich zusammen aus der Ziffer 14 für Konzentrationslager, dem Buchstaben f für Todesfälle und der Ziffer 13 für die Todesarten - hier für die Tötung mit hilfe von Gas. Tausende Häftlinge aller großen Konzentrationslager wurden dabei in den sogenannten Heil- und Pflegeanstalten Bernburg, Sonnenstein und Hartheim ermordet. In den dortigen Gaskammern waren bereits der "Euthanasie"-Aktion T4 70 000 Anstaltspatienten umgebracht. Allein im KZ Ravensbrück wurden Ende1941/ Anfang 1942 etwa 1600 Frauen und 300 Männer von SS-Ärzten und anderen Gutachtern für "14f13" ausgewählt.

Ein Multiperspektives Manuskript habe das Team der Gedenkstättenpädagogik um Thomas Kunz zusammengestellt, sagte Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach, die zur Lesung neben Vertretern der Lagergemeinschaft Ravensbrück und des Internationalen Freundeskreises unter anderem Oberhavels Bildungsdezernenten Dieter Starke, Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) sowie Schüler der evangelischen Schule Neubrandenburg sowie des Gymnasiums Carolinum Neustrelitz begrüßen konnte.

Für die Lesung wurden Briefe der Ravensbrücker Häftlinge Olga Benario, Irene Eckler und Mary Pünjer ausgewählt, die sie vor, während und nach den Selektionen aus Ravensbrück an ihre Familien schrieben.

Daneben wurden Passagen aus Briefen von Dr. Friedrich Mennecke vorgetragen, eines SS-Arztes, der maßgeblich an den Selektionen in Ravensbrück beteiligt war.

Gegensätze wurden offenbar. Während bei den Frauen die Sorge um die Familie Thema vieler Nachrichten war, trat beim KZ- Arzt eine bedenkenlose Routine zutage, wenn er etwa an seine Frau schreibt: "Ich habe heute von 9 bis 12 Uhr 30 insgesamt 72 Bögen gemacht, aber für Montag früh sind 29 zu machen. Ich hoffe, um 10 Uhr fertig zu sein", nur um anschließend über die Schönheiten der Mecklenburgischen Seenplatte zu schwärmen.

Im Anschluss an die Lesung legten unter anderem Vertreter des Internationalen Ravensbrück-Freundeskreises, des Landkreises, der Stadt Fürstenberg sowie unterschiedlicher Parteien am Mahnmal "die Tragende" Kränze nieder.