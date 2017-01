Auswärtsspiel: OHC tritt in Hamburg an

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Auf der Suche nach Begegnungen, die nachhaltig in Erinnerung bleiben, braucht man in der Vereinshistorie des Oranienburger HC gar nicht lange zu stöbern. Am 3. Spieltag der 3. Handball-Liga ließen die Kreisstädter die MBS Arena beben. Sie spielten den HSV Hamburg an die Wand. Am Sonnabend kommt es nun zum erneuten Aufeinandertreffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548011/

Der 33:21 (14:10)-Triumph des OHC gegen den Zwangsabsteiger aus der Bundesliga und als Titelfavorit gehandelten HSV war zu diesem Zeitpunkt der damals noch jungen Serie eine Sensation. Ihre ersten beiden Saison-Spiele hatten die Hamburger klar gewonnen und der Meisterzug schien gerade an Fahrt aufzunehmen. Nicht zuletzt deshalb hatten die Nordlichter die Art und Weise, wie sie in Oranienburg unter die Räder kamen, überhaupt nicht auf der Rechnung.

HSV-Trainer Jens Häusler resümierte damals, mit seiner Mannschaft "die Grenzen aufgezeigt bekommen" zu haben. Einige Monate später will auf Seiten des ehemaligen Erstligisten jeder geraderücken, was in Oranienburg schiefgegangen war. "Noch so eine Klatsche können wir überhaupt nicht gebrauchen", verdeutlicht Häusler. "Wir haben uns natürlich vorgenommen, nicht zweimal gegen dieselbe Mannschaft zu verlieren. Ich habe große Hoffnung, dass wir uns nicht wieder so überlaufen lassen."

Es gehört zum Naturell des HSV-Trainers, nicht lange mit Misserfolgen zu hadern. "Es ist Teil meiner Philosophie, schnell nach vorne zu schauen", sagt er. So setzte er bei seiner jungen Mannschaft auf einen Lerneffekt. "Die Spieler haben gesehen, dass es einfach nicht funktioniert, wenn man wie in Oranienburg nicht geschlossen auftritt." Die Reaktion, die seine Jungs zeigten, sei mit Blick zurück sehr positiv gewesen. "Es waren viele Spiele dabei, die wir dann knapp gewonnen haben. Daher war der Lerneffekt gut." Dass sein Team im bisherigen Saisonverlauf trotzdem großen Schwankungen unterliegt, gehört für ihn zum Entwicklungsprozess dazu. "Das können wir auch nicht wegdiskutieren."

Einen solchen Entwicklungsprozess hat auch der Oranienburger HC durchlaufen. Als Tabellenfünfter sind die Kreisstädter seit sechs Spielen ungeschlagen. Ein Grund für Jens Häusler davon zu sprechen, "dass das Ergebnis für mich tatsächlich komplett offen ist".

Dass der HSV als Dritter und der OHC in der 3. Liga so dicht beieinander liegen, haben die Oranienburger natürlich freudig registriert. "Allerdings dürfte es nicht sein, dass der Abstand so gering ist", sagt Trainer Christian Pahl. Dafür seien die Rahmenbedingungen zwischen dem ehemaligen Bundesligisten und dem OHC viel zu unterschiedlich. "Es zeigt aber auch, dass wir eine gute Saison spielen."

In ihrer eigenen Halle haben die Hamburger in der aktuellen Spielzeit bisher kein Duell verloren. "Diesen Nimbus, ungeschlagen zu sein, wollen wir natürlich gerne behalten", erklärt Häusler. "Jetzt treffen aber zwei Teams aufeinander, die in der Liga im Gleichschritt unterwegs sind", was die Aufgabe für seine Jungs schwierig mache. "Wir sind deshalb froh, dass unsere Fans ein großer Rückhalt sind. Gegen Oranienburg werden um die 3000 Leute kommen, so viele Karten sind schon verkauft worden."

Genau diese Kulisse gilt es für den OHC, gar nicht erst in Schwung kommen zu lassen. Die Kreisstädter werden natürlich versuchen, die Serie des HSV zu brechen und damit die eigene auszubauen. "Wir fahren mit der Einstellung dorthin, gewinnen zu wollen", sieht Oranienburgs Linksaußen Nils Müller der Partie "voller Vorfreude entgegen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wer dort hinfährt und keine Punkte haben will, braucht gar nicht erst mitzukommen."

Das sieht Coach Pahl ähnlich, "auch wenn wir krasser Außenseiter sind. Wenn Hamburg uns aber die Möglichkeit gibt, etwas mitzunehmen, werden wir uns nicht sträuben."

Der erfolgreichste Torschütze aus dem Hinspiel wird am Sonnabend nicht auf dem Parkett stehen. Lukas Ossenkopp traf damals trotz der klaren Niederlage seines HSV acht Mal. "Er hat Rückenprobleme und wird uns nun fehlen", berichtet Hamburgs Jens Häusler. Deshalb nutzte der Trainer die vergangenen Tage intensiv dazu, "neue Formationen einzuspielen, damit der Ausfall von Lukas vielleicht nicht so ins Gewicht fällt".