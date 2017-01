Babyboom auch im Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) In den Havelland Kliniken, an den Standorten Nauen und Rathenow, wurden im vergangenen Jahr so viele Kinder geboren wie seit vielen Jahren nicht mehr. 758 Geburten vermeldet die Statistik. Im Jahr 2013 waren es noch 628. Seitdem steigen die Zahlen. Bereits 2015 war für ganz Brandenburg ein Rekordjahr gewesen: Es gab so viele Geburten wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Sowohl in Nauen als auch in Rathenow lagen die Jungen zahlenmäßig vorn: Insgesamt erblickten 420 Buben und 338 Mädchen das Licht der Welt. Vier Zwillingspaare, zwei gemischte und zwei männliche, waren darunter. Ganze 5.275 Gramm wog der kräftigste Junge, 4.960 Gramm das schwerste Mädchen, beide wurden in der Nauener Geburtshilfestation entbunden. Auch die größten Babys kamen dort auf die Welt: zwei Jungen und ein Mädchen mit je 59 cm. Beliebteste Namen waren Nele, Paul und Oskar in Nauen sowie Emma, Charlotte und Elias in Rathenow.

Mit der Geburtenziffer liegen die Havelländer im bundesweiten Trend, denn laut Statistischem Bundesamt war diese Ziffer in der Bundesrepublik seit 1982 nicht mehr so hoch wie zuletzt. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweiligen Jahr. Bereits 2015 lag die bundesweite Geburtenziffer bei 1,51. Brandenburg hatte da schon 1,54 geschafft. Sachsen lag mit 1,59 an der Spitze. Die Mütter der Erstgeborenen waren in Deutschland 2015 durchschnittlich 29 Jahre und 7 Monate alt. Beim zweiten beziehungsweise dritten Kind waren die Mütter knapp 32 beziehungsweise 33 Jahre alt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Geburtenrate jedoch noch unter dem Durchschnitt. Hier ist Frankreich mit mehr als 2,0 seit Jahren der Spitzenreiter, gefolgt von Irland, Schweden und Großbritannien.Text/Foto: Achilles