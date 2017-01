Cant schlägt Favoritin Vos bei Cross-WM

artikel-ansicht/dg/0/

Bieles (dpa) Die belgische Radsportlerin Sanne Cant hat bei der Cross-WM im luxemburgischen Bieles die Favoritin Marianne Vos überrascht und erstmals den Weltmeisterschafts-Titel für ihr Heimatland errungen.

Sanne Cant siegte bei der Cross-WM. © Matej Divizna/EPA/dpa

Cant setzte sich in einem spannenden Rennen in der Schlussphase mit einer Sekunde Vorsprung gegen die Niederländerin Vos durch, die im Vorfeld bei drei Weltcups triumphiert hatte. Beide Fahrerinnen waren während des Rennens auf einem schwierigen, rutschigen Kurs kurz ins Straucheln gekommen.

Auf Platz drei kam die Tschechin Katerina Nash. Stefanie Paul (Hannover) konnte nicht in den Spitzenkampf eingreifen und kam mit 8:05 Minuten Rückstand auf Siegerin Cant, die im Vorjahr als WM-Zweite knapp den Titel verpasst hatte, auf dem 28. Platz ins Ziel.