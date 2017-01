artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburgs Kommunalverwaltungen steigen wegen der zunehmenden digitalen Vernetzung die Sicherheitsanforderungen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des "Ändere-Dein-Passwort-Tages" am 1. Februar. Neben technischer Aktualisierungen setzen die Kommunen auch auf die Sensibilisierung der Mitarbeiter. "Regelmäßiger Passwortwechsel ist Standard", sagte eine Sprecherin der Stadt Oranienburg. Die Vorsicht ist berechtigt, immer wieder kommt es zu Virusattacken. Die Polizei verzeichnet in diesem Zusammenhang verstärkt Fälle digitaler Erpressung. Dabei verschlüsseln Kriminelle via Schadsoftware ganze Netzwerke oder behaupten dies zumindest - und verlangen Geld für eine Wiederfreischaltung.