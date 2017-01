artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Hunderte Menschen haben am Samstag in Berlin-Mitte protestiert, um ihre Wut über die Entlassung Andrej Holms von der Humboldt-Universität auszudrücken. "Andrej Holm steht wie kein Zweiter für kritische Forschung und engagierte Lehre!", teilten die Veranstalter im Anschluss mit. Im Streit um den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit war Holm als Bau-Staatssekretär zurückgetreten. Seinen Job an der Uni verliert er zum 30. Juni.