24.500 Radler weist sie seit Mitte Februar 2016 für das vergangene Jahr aus, gut 10.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Fast 23.000 Autos, 3.000 Kleintransporter und etwa zweieinhalbtausend Lastwagen sparten viele Kilometer Umweg über die Autobahn, ebenso die 55 Pferde mit ihren Reitern. Insgesamt 87.000 Personen ließen sich an das andere Havelufer übersetzen. 642 Jahre geht das nun schon so. Ketzin/Havel, 1197 erstmals urkundlich erwähnt, hat immerhin bereits seit dem Jahre 1375 Fährrecht. Allerdings zieht sie sich selbst erst seit 1906 mittels Motorkraft per Kette beziehungsweise am 22 Millimeter dicken Stahlseil an das jeweils andere Havelufer. Zuvor war die Muskelkraft mehrerer Fährknechte erforderlich. Die Fähre, rein rechtlich ein Binnenschiff, bedarf der dementsprechend vorgeschriebenen Wartungen. Diese steht nun kurz bevor.

"Charlotte" macht Pause und wird auf dem ehemaligen KFM-Gelände per Kran aus dem Wasser gehoben, gereinigt, inspiziert und repariert. Sie erhält einen neuen Motor und eine neue Lichtanlage. Sollten keine größeren Schäden festgestellt werden, kann sie Anfang März wieder zuverlässig wie in all den Jahren ihrer Existenz dem Ruf "Fährmann hol über" folgen.

Untergegangen ist sie nur ein einziges Mal. Das war am 24. April 1945. Die Rote Armee hatte den Ring um Berlin geschlossen und wollte auf der Fähre mit Panzern übersetzen. Gleich der erste versengte sie. 35 Tonnen waren wohl zu viel. Langsam aber sicher haben die Fährmänner die "Charlotte" auch aus den tiefroten Zahlen gefahren. 167.446 Euro Brutto-Einnahmen registrierte das Anfang 2016 eingeführte digitale Kassensystem. Ein sehr erfreuliches Ergebnis, urteilten die Ketziner Kommunalpolitiker im aktuellen Tourismusbericht ihrer Stadt. Das gleiche Lob verteilten sie auch an die bewirtschaftete Steganlage an der Havelpromenade. Gerade einmal 2.222 Euro brachten die 420 anlegenden Boote im ersten Jahr. Das war 2004 und im Jahre 2011 stieg die Zahl der anlegenden Boote bereits auf 2.176. Im vergangenen Jahr legten insgesamt 2.809 Boote an, davon 1.944 mit Übernachtung ihrer Besatzungen im Boot. Insgesamt spülte das gut 26.000 Euro in das Stadtsäckel. Allerdings wendet die Stadt alljährlich davon einen erheblichen Teil für die Vervollkommnung der Anlage auf. An einer neu gebauten Feuerstelle können die Skipper beim herrlich anzusehenden Sonnenuntergang am anderen Havelufer den Tag gemütlich ausklingen lassen. Feuerholz wird praktischerweise gleich nebenan an der Touristinformation zum Verkauf angeboten. Ohne viel Aufhebens wurde auf Höhe der Friedrichstraße eine Kanuausstiegsstelle inklusive wasserseitigem Hinweisschild installiert. So können nun auch Wasserwanderer bequem aus- und einsteigen und die Havelstadt erkunden.