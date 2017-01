Rangnick: Nicht nur Werner Nationalmannschafts-Kandidat

artikel-ansicht/dg/0/

«Wir tun ja jetzt gerade so, dass Jogi Löw nur wegen Timo Werner Grund hat, hierher zu kommen. Das sehe ich nicht so. Da gibt es schon auch noch andere», sagte der Sportdirektor des Aufsteigers nach dem 2:1-Sieg am Samstag zuhause gegen die bis dahin in der Fußball-Bundesligasaison ungeschlagene Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim.

Werner erzielte in der Partie auch vor den Augen von Weltmeister-Coach Löw seinen elften Saisontreffer. Der 20-Jährige, der im Sommer vergangenen Jahres von Absteiger VfB Stuttgart nach Leipzig gewechselt war, ist derzeit der erfolgreichste deutsche Stürmer.

Rangnick lobte seine Leistung für RB bisher als fantastisch, rückte aber weitere Akteure aus der jungen und derzeit zweitbesten Mannschaft der Liga in den Fokus. «Wir haben schon noch ein paar andere Spieler. Heute waren fünf Deutsche in der Startformation, die er (Löw) auch gesehen hat.»

Unter anderem meinte Rangnick Willi Orban (24 Jahre) und Marcel Halstenberg (25) in der Abwehr. «Da braucht man ja auch Spieler, nehm ich mal an», sagte der 58 Jahre alte Sportdirektor der Leipziger. «Es ist ja nicht so, dass die dafür nicht infrage kommen.» Im Mittelfeld gilt Diego Demme (25) als möglicher Kandidat für die DFB-Auswahl.