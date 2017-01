Diskussion um Breitband

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Am Dienstag kommen die Gemeindevertreter von Tauche zur ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Los geht es um 19 Uhr im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Gerd Mai informiert die Anwesenden über Neuigkeiten aus der Gemeinde. Daneben steht das Thema Breitbandausbau in der Gemeinde auf der Tagesordnung.