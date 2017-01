Neun neue Wohnungen in Röntgental geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Panketaler Gemeindevertretung hat aus ihrer Sicht grünes Licht für die Errichtung eines Wohngebäudes in der Heinestraße 93 mit neun Wohnungen gegeben, sprich, sie hat das sogenannte gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Entscheidung über die Baugenehmigung liegt in den Händen des Landkreise Barnim.

Umstritten war im Vorfeld, ob sich das Bauvorhaben in die Umgebung einpasst. So hatte in der Einwohnerfragestunde ein Anwohner darauf hingewiesen, dass mit der bestehenden Bebauung und dem geplanten Neubau eine 36 Meter lange Gebäudefront entstehe. Der angestrebte Erhalt des gartenstädtischen Charakters der Gemeinde Panketal sei damit zumindest an dieser Stelle in Frage gestellt.

Sascha Pladeck vom Planungsamt der Gemeindeverwaltung räumte ein, dass die Frage, ob sich ein Gebäude nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfüge oder nicht, wie es im Baugesetzbuch für diese Fälle vorgesehen ist, ein "schwammiger Begriff" sei. In dem konkreten Fall gebe es jedoch höhere und dichtere Bebauungen in der näheren Umgebung.

Auch in der Begründung zu der Beschlussvorlage wird auf dieses Thema eingegangen. Der Bereich der Heinestraße weise eine Mischung aus großen städtischen Bauwerken mit Mehrfamilien- und Geschäftshäusers mit nichtstörendem Gewerbe auf. Daneben gebe es aber auch wesentlich kleinere Einfamilienhäuser und Doppelhäuser. Der Abschnitt zwischen der Winkler- und der Friedenstraße sowie insbesondere der Bereich um den S-Bahnhof Röntgental herum seien durch die größeren Wohn- und Geschäftshäuser geprägt. Dort sei der Bereich "eher städtisch" bestimmt. Die Errichtung von vergleichsweise kleinen Mehrfamilienhäuser, mit bis zu zehn Wohnungen sei in diesen Bereichen weniger problematisch als in anderen Teilen der Gemeinde.

Diese Auffassung vertrat auch Maximilian Wonke (SPD). Die Heinestraße sei bereits relativ dicht bebaut, so dass sich der Neubau in das Straßenbild einfügen werde. Darüber hinaus würden in Panketal dringend zusätzliche Wohnungen benötigt.

Die Gemeindevertretung stimmte schließlich bei nur zwei Gegenstimmen mit klarer Mehrheit für die Realisierung des Bauvorhabens.