Sigrid Giese geht von Bord

Blumberg (MOZ) 40 Jahre war Sigrid Giese als Lehrerin tätig, davon fast ihr gesamtes Berufsleben lang in Blumberg. Am Freitag wurde die Schulleiterin in den Ruhestand verabschiedet.

Der letzte Tag vor den Ferien ist immer etwas aufregend. Die Schüler fiebern bereits den freien Tagen entgegen, freuen sich auf tolle Erlebnisse und natürlich auf die Zeugnisse. Doch der Freitagmorgen begann an der Frie-drich-von-Canitz-Grundschule Blumberg diesmal etwas anders als sonst. Schon um acht Uhr versammelten sich die einzelnen Klassen sowie die Lehrer in der großen Turnhalle. Auch zahlreiche Gäste aus der Kommunalpolitik, darunter Ahrensfeldes Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU) und der Blumberger Ortsvorsteher Jörg Dreger (SPD), sowie weitere Freunde und Partner waren gekommen.

Für die musikalische Einstimmung sorgte, nachdem es ruhig geworden war, die Musikschule Blumberg mit Peter Stübner. Unter den Klängen von "Auf Wiedersehn und Dankeschön" wurden Bilder aus dem beruflichen Leben der Pädagogin auf eine Leinwand geworfen - Sigrid Giese mit Erstklässlern, verkleidet als Squaw oder im "Koch-Studio".

Die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Kraft übernahm dann die Aufgabe, den Weg der Blumbergerin nachzuzeichnen. Im Anschluss an das Studium in Bautzen und einer kurzen Tätigkeit in ihrer Heimat kam Sigrid Giese der Liebe wegen in die Mark. Zunächst arbeitete sie an der Oberschule Seefeld, im August 1981 wechselte sie an die damalige Fritz-Weineck-Oberschule Blumberg. Sigrid Giese habe vom ersten Tag "volle Power" gegeben, sagt Kerstin Kraft. Sie forschte zur Schulgeschichte, begeisterte dafür auch Schüler und Lehrer und ließ ihren Mann Klaus auf Trödelmärkten nach Exponaten suchen. "Das Schulmuseum war und wird immer ihr Baby bleiben", sagt Kerstin Kraft. Sie spricht aber auch über das große Einfühlungsvermögen der nun scheidenden Schulleiterin. "Sie hat die Stärken der Schüler gefördert und die Schwächen gemindert". Auch habe es in ihrem Wesen gelegen, allen und allem gerecht zu werden. "Die Tür zu ihrem Zimmer stand immer offen", erzählt Kerstin Kraft.

Die rasante Entwicklung der Bildungseinrichtung wird mit einigen Zahlen verdeutlicht. Als Sigrid Giese im Februar 2008 die Leitung übernahm, gab es 311 Schüler in 14 Klassen, die von 16 Lehrern unterrichtet wurden. In diesen Tagen lernen an der Grundschule bereits 547 Mädchen und Jungen in 23 Klassen. Das Lehrerkollegium ist einschließlich Sonderpädagogen und Referendare auf 34 Mitglieder angewachsen.

Bürgermeister Wilfried Gehrke beschreibt Sigrid Giese als "eine energische Frau, die genau weiß, was sie will". Er betont zugleich, dass "die Schule heute nicht so dastehen würde, wenn die Leiterin in all den Jahren nicht für die Einrichtung gekämpft hätte". Dieser Enthusiasmus habe bisweilen bis an die Leistungsgrenze geführt. Darüber hinaus habe sich die Blumbergerin aber auch um Geschichte, Kultur und die Kommunalpolitik gekümmert, was durchaus nicht selbstverständlich sei, erklärte der Christdemokrat

Sigrid Giese dankte für die vielen guten Wünsche und legte ein Bekenntnis ab: " Ich würde wieder gerne Lehrerin werden und dies auch in Blumberg", sagte sie sichtlich gerührt. Es sei immer ein wunderbares Erlebnis gewesen, in lachende Kinderaugen zu schauen, die Fortschritte der Kinder beim Lernen zu sehen. "Ganz toll ist aber auch die Entwicklung von einer kleinen Schule zum heutigen Campus mit modernen Klassenräumen", so Sigrid Giese.

Die Schüler verabschiedetensich anschließend mit Rosen sowie Gutscheinen bei ihrer bisherigen Schulleiterin.

Ortsvorsteher Jörg Dreger würdigte ebenfalls das Wirken von Sigrid Giese. Mit dem früheren Leiter Rudi Breitfelder und ihm habe sie sich "in schwieriger Situation" für den Erhalt des Schulstandorts eingesetzt, so Dreger.

Eine Nachfolgerin für Sigrid Giese gibt es noch nicht, die Stelle ist ausgeschrieben.