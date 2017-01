Chorin wehrt sich gegen Freileitung

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (Julia Lehmann) Die Gemeinde Chorin hat sich wiederholt gegen die von 50 Hertz geplante 380-kV-Freileitung im Vogelschutzgebiet Schorfheide-Chorin ausgesprochen. In der vergangenen Vertretersitzung war beschlossen worden, dass sich Chorin mit 1000 Euro an den Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Erdverkabelung beteiligt. Betroffen ist Mast 166 bis Mast 189 im Raum Schmargendorf-Serwest-Buchholz. Die Kosten für die Studie sollen sich auf Ziethen, Angermünde, Chorin sowie den Verein "Wir in der Biosphäre" verteilen. Ausgangspunkt war das Planfeststellungsverfahren von 50 Hertz, das vom Bundesverwaltungsgericht als "rechtswidrig und nicht vollziehbar" erklärt wurde. Das Unternehmen müsse nun beweisen, dass das Vorhaben alternativlos ist. Die Machbarkeitsstudie soll dem zuvorkommen.