Besorgte Besserverdienende

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548090/

Im Amt Gartz steht die Neufassung der Kita-Satzung und damit der Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in kommunalen Kitas auf dem Plan. 15 Jahre lang wurde das nicht getan, erläuterte Amtsdirektor Frank Gotzmann. Um sich einen Aufschrei überraschter und erboster Eltern wie zuletzt in Angermünde zu ersparen, informierte das Amt zuvor die Eltern über das Vorhaben in Elternbriefen und lud zu einer Informationsveranstaltung ein. Die wurde vergangenen Dienstag auch rege von Eltern genutzt.

In den kommunalen Kindertagesstätten "Schlumpfhausen" in Casekow, "Sonnenblume" in Hohenselchow und "Buddelflink" in Hohenreinkendorf sind die Kosten und der Zuschussbedarf durch die Kommunen sehr unterschiedlich. Das Amt Gartz hat mit Unterstützung von Fachleuten eine neue Satzung entworfen. Sie soll einheitlich gelten, hat mehr Stufen der sozialen Staffelung, berücksichtigt neue gesetzliche Vorgaben.

Das Amt erklärte, dass kaum jemand wirklich mehr bezahlen müsse. Das ist bei niedrigen Einkommen auch so. Doch es gilt nicht für jene, die aufgrund ihres Einkommens den Höchstbetrag zahlen müssen, also die tatsächlichen anfallenden Kosten der Betreuung. Die Auswirkungen für eine Familie, in der beide Elternteile arbeiten und darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder für acht oder zehn Stunden betreut werden, überraschten selbst die Amtsvertreter.

Sie versprachen, vor der Beratung in den Gemeinden noch einmal eine alternative Beitragsstaffelung vorzulegen. Auch über größere Rabatte für das zweite oder dritte Kind als die vorgeschlagenen zehn Prozent soll nochmals debattiert werden.

Die neuen Höchstbeträge der Kitabetreuung wurden anhand tatsächlicher Kosten im Jahr 2014 berechnet. Das Amt rechnet damit, dass die Werte noch steigen, wenn aktuell kalkuliert werde.