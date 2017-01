"Menschenfänger" im besten Sinn

artikel-ansicht/dg/0/

Boitzenburg (MOZ) Mit der Ehrennadel des Landkreises Uckermark für besonderes Engagement in der ehrenamtlichen Arbeit ist Peter Schauer aus Schwedt ausgezeichnet worden. In der Laudatio heißt es:

Ehrennadel des Landkreises Uckermark: Landrat Dietmar Schulze (r.) und Kreistagschef Wolfgang Seyfried (l.) überreichten die Auszeichnung kürzlich an Justus Werdin.

Justus Werdin ist eine Instanz. Eine fachliche sowieso, insbesondere jedoch eine moralische. Einer, der als "Mann Gottes" fast 30 Jahre lang in der östlichen Uckermark wirkte. Wer "Die Heiden von Kummerow" gelesen hat, weiß, dass dieses Wirken nicht einfach gewesen sein kann. Justus Werdin ist im besten Sinne des Wortes ein "Menschenfänger". Er hat die Kirchengemeinden zusammengeführt, ihnen gemeinsame Ziele gegeben und Erfolge organisiert.

Der Umbau der Pfarrscheune in ein beliebtes Veranstaltungshaus gehört ebenso dazu wie der Samaritergarten. Das Schlüsselkreuz - gefertigt mit Insassen des Justizvollzugs - bleibt als eines der wichtigsten und immer wieder Aufsehen erregenden Wahrzeichen in der Landschaft zwischen Günterberg und Greiffenberg stehen. Kirchen wurden renoviert und umgebaut.

Allerdings: Die wirklich wichtigen Erfolge eines Pfarrers sind nicht an materiellen Dingen ablesbar. Sie sind verankert in den Herzen derjenigen, denen der Pfarrer Beistand sein konnte, Stütze gar und womöglich auch Orientierungshilfe in einer immer schneller, skurriler und unverständlicher wirkenden Welt. Überzeugungen vermittelt man nicht durch Überreden, sondern durch das Zulassen von Fragen, Zweifeln und auch Selbstzweifeln. Dass sie auch zu seinem Leben gehören, hat Justus Werdin zu einem authentischen Menschen gemacht und zu einem glaubwürdigen.

Und so konnten auch seine modernen Einstellungen zur Energiewende überzeugen, nicht zuletzt, weil er sich bewusst in die risikobehaftete Zone zwischen Windkraftgegnern und -befürwortern wagte.

Nun geht Justus Werdin und folgt dem Ruf seiner Kirche in das Berliner Missionswerk, faktisch das Auswärtige Amt der Landeskirche. Es pflegt Kontakt mit 15 Nationen überall auf der Welt.