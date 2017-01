Bauhof erhält neue Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Lange wurde beraten, geprüft, geplant - nun liegt ein Konzept vor, wie der Bauhof in Grünheide ausgebaut werden soll. Rund 530 000 Euro sind dafür nötig. Der Bauausschuss billigte die Pläne am Donnerstagabend einstimmig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548093/

Verkehrschilder lehnen an alten Garagen. Gefahrenstoffe lagern nicht den Vorschriften entsprechend. Materialien werden mehrfach hin und her geräumt, weil Lagerkapazität fehlt. An einem Teil des Bauhofgebäudes fehlt Isolierung, seit vor Jahren das Öllager abgerissen wurde. Kurz: Es ist einiges im Argen.

Das soll sich 2017 ändern. Am Donnerstagabend legte Bauamtsleiterin Claudia Kulosa dem Bauausschuss dafür eine Kostenübersicht auf den Tisch. Unterm Strich: 530 000 Euro. Dafür erhält der Bauhof eine 25 Meter lange, zehn Meter breite und fünf Meter hohe Halle mit drei Toren. Ein Palettenlager und Abstellplätze für Fahrzeuge finden darin Platz. Ein Drittel der Fläche wolle der Landkreis für seine Sondereinsatzgruppe Tauchen nutzen, sagt Bauhofleiter Norman Elsner. Die Halle wird parallel zur Straße Am Schlangenluch gebaut. An sie schließt ein Brandschutzcontainer an. Kraftstoffe und andere Substanzen sollen in den neun mal drei Meter großen Kasten. Im Ernstfall muss er Flammen 90 Minuten standhalten, erklärt Elsner. Zudem verfügt er über eine Wanne, die 2800 Liter Flüssigkeit fasst. Ferner fallen Kosten für einen Fahrzeugwaschplatz mit Ölabscheider, Tankanlagen, die Sanierung des vorhandenen Gebäudes, die Gestaltung der Außenanlagen sowie Abriss der Garagen an. Die Umgestaltung ist eines der größten Bauvorhaben der Gemeinde 2017.

Auf Platz eins der Liste steht aber die beginnende Sanierung der Blocks in der Puschkinstraße in Kienbaum - 1,8 Millionen Euro sind dafür insgesamt eingeplant. Am 16. Februar sollen die Mieter der Hausnummer 9 über den Beginn der Arbeiten informiert werden, kündigte Claudia Kulosa an. 232 000 Euro sind für einen Anbau ans Kageler Feuerwehrgebäude vorgesehen, damit ein größeres Fahrzeug Platz hat - allerdings soll noch die Analyse einer Spezialfirma abgewartet werden. 210 000 Euro sollen in die Verbesserung der Verkehrssituation am Löcknitz-Campus fließen.

Etliche weitere Positionen des Haushalts ging der Ausschuss durch. Im Grunde seien die Wünsche der Ortsbeiräte berücksichtigt, sagte Claudia Kulosa. Ausschussvorsitzender Peter Komann bestätigte dies für seinen Ortsteil Hangelsberg nicht. Eine weitere Querung der Landesstraße, die Planung des Umfeldes der alten Sporthalle, eine öffentliche Toilette am Spreecurry-Imbiss waren Ergänzungen, die er aufführte. Noch ist der Haushalt nicht beschlossen, das entsprechende Votum obliegt der Gemeindevertretung.