Wundervolle Augenblicke im Winter 2017

"Unendlich dehnt sie sich, die weiße Fläche,

bis auf den letzten Hauch von Leben leer;

die muntern Pulse stockten längst, die Bäche, es regt sich selbst der kalte Wind nicht mehr."

So dichtete Friedrich Hebbel (1813-1863) in seinem Gedicht "Winterlandschaft". Vermutlich verführten ihn zu den Zeilen ganz ähnliche Anblicke, wie sie auf dieser Seite verewigt sind. Aufgenommen von BRAWO-Lesern. Danke für die Zusendung! Für weitere Winterimpressionen braucht es Geduld. Laut Wetter-Langzeitprognose steigt die Temperaturkurve ausgerechnet in den Winterferien bis in den zweistelligen Bereich.

Da bahnt sich eher Schmuddelwetter an. Oder schon der Frühling?

Halten Sie in jedem Fall die Augen offen und die Kamera griffbereit!