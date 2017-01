Drama neben der Theater-Bühne

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Krieg und Frieden" könnte im 200. Jubiläumsjahr des Brandenburger Theaters das meist geprobte Stück sein. Hauptakteure sind der im Juli 2016 eingesetzte Geschäftsführer Klaus Deschner und die seit Januar 2016 wirkende künstlerische Leiterin Katja Lebelt. Sie will sich künstlerisch ausleben, er das Geld zusammenhalten und vor allem das Theater an sich erhalten. Bei einem 7-Millionen-Euro-Jahresetat für die 100-köpfige Theater-Crew scheint alles einfach. Doch der Verdienst ist gut und wird tarifgebunden immer mehr. Folglich bleibt immer weniger für die Kunst. In wenigen Jahren hätte das Geld nicht mal mehr für die Gehälter gereicht. So machte sich Klaus Deschner im Sommer an die wirtschaftliche Konsolidierung, handelte mit Orchester und Gewerkschaft einen zehn Jahre geltenden Haustarifvertrag aus, wendete die unmittelbare Insolvenzgefahr ab und legte einen vielversprechenden Wirtschaftsplan 2017 vor, mit dem sich am 19. Januar der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung befasste. Vorsitzender Dr. Wolfgang Erlebach fasst zusammen: "Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Programmetat von mehr als 1,5 Mio. Euro aus. Das sind rund 400.000 Euro mehr als in der ersten Fassung des Wirtschaftsplans vom November 2016. Der finanzielle Spielraum für Eigenproduktionen außerhalb der Sinfoniekonzerte ist mit 267.000 Euro (davon 182.000 Euro für Musiktheaterproduktionen) so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr... Der Aufsichtsrat erwartet von allen, die am BT künstlerisch und wirtschaftlich Verantwortung tragen, die gebotenen Chancen wahrzunehmen und das Haus weiter zu profilieren."