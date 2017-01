Zoo-Verein zieht seine Jahresbilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Altreetz (MOZ) Die Mitglieder des Vereins Oderbruchzoo Altreetz werden am 7. Februar um 14.30 Uhr die Bilanz des zurückliegenden Jahres ziehen. Da die Zahl der Teilnehmer in diesem Jahr größer sein wird, findet die Versammlung nicht wie gewöhnlich in der Zoobaude statt, sondern im Saal der Agrarproduktee.G. Altreetz. Das teilt Zooleiter und Geschäftsführer Peter Wilberg mit.