Camps in den Osterferien mit dem Frizz

Seelow (MOZ) Die Kindervereinigung Seelow (Frizz) bietet in den Osterferien zwei Camps an. Vom 10. bis zum 13. April findet ein Tanzcamp statt. Dabei werden Tanz-Grundschritte vermittelt und Elemente für eine Choreographie einstudiert. Es wird einen gemütlichen Abend am Lagerfeuer sowie eine Disco geben. Es findet sich auch genügend Zeit zum Ausspannen.