Der große Erfolg der kleinen Geld-Karten

Brandenburg (MZV) (tms) Wie hält man das Geld der Bevölkerung in der Stadt? Mit einer lokalen "Währung"! In Brandenburg an der Havel sind's seit August 2013 die "City Schexs", 5- und 10-Euro-Gutscheine im Scheckkartenformat. Die kleinen Dinger haben mächtig Erfolg! Bis Jahresende 2016 waren insgesamt 325.720 Euro in City Schexs angelegt, allein 128.025 Euro im Vorjahr. 2015 waren es immerhin schon 85.835 Euro, 2014 bereits 71.750 Euro. Während der normale Monatsabsatz zwischen 7.000 und 9.000 Euro liegt, kurbelt vor allem das Weihnachtsgeschäft den Verkauf kräftig an. So wurden allein im Dezember 2015 City Schexs im Wert von 20.000 Euro erworben - im Dezember 2016 waren es 21.010 Euro. Die Einlösequote lag im Vorjahr bei 77,4 Prozent, was 99.135 Euro entspricht. Weil alljährlich mehr Karten gekauft als eingelöst werden, hat sich der Umlaufüberschuss inzwischen auf 102.045 Euro erhöht. "Manchmal wird für größere Ausgaben oder einen ausgiebigen Einkaufsbummel gespart. Und manche Karte gerät gewiss auch in Vergessenheit, was weniger schlimm ist, denn eine zeitliche Begrenzung gibt es nicht", so STG-Chef Thomas Krüger.

Der Umsatz legt von Jahr zu Jahr zu, weil sich die Einkaufsgutscheine als Allroundgeschenk etabliert haben und die Zahl der Einlösestellen weiter zulegt. 159 sind es inzwischen. Ganz neu dabei sind "Der Pachamama-Laden" in der Ritterstraße 95 und das Kosmetikstudio "Dein Moment" in Klein Kreutz. Im Vorjahr waren beispielsweise der Anika-Schuh-Laden in der Hauptstraße sowie sowie REWE in der Sankt-Annen-Galerie hinzu gekommen - wie auch der dortige Media Markt! Der liegt seitdem an der Spitze der Einlösestellen. Friseur- und Kosmetikstudios sind stark im Kommen, Mode bleibt ein Dauerbrenner. Der toom-Baumarkt in Wust ist als erster Baumarkt dabei, an Drogerien ist das Citymanagement dran. In jedem Fall ist die Rechnung der Initiatoren aufgegangen. Die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft hatte der Abwanderung der Brandenburger Kaufkraft in Internetgeschäfte und Großstädte entgegen wirken wollen, in Bamberg die City-Schexs-Idee entdeckt und mit Unterstützung der Stadtwerke Brandenburg, der Brandenburger Bank und wobra in Brandenburg an der Havel umgesetzt. An den laufenden Kosten beteiligen sich alle Geschäftspartner mit einer 4-prozentigen Umlage, "Clearing-Kosten" genannt. Alle eingelösten Karten müssen - um sie für durchschnittlich 20 Zyklen in Umlauf halten zu können - geprüft, gereinigt und elektronisch neu registriert werden. "Etwa fünf Prozent fallen bei der Prüfung durch, meist weil Klebereste zu fest haften oder weil die Schutzfolie abgenutzt ist. Zum Glück selten ist der Fall, dass die City Schexs ange-tackert waren", erzählt STG-Chef Thomas Krüger. Auch Marketing wie Kinotrailer und Anzeigen kosten Geld, ebenso die Geschenkhüllen, in denen die Schexs ausgereicht werden. 18.000 wurden bereits gedruckt, 5.000 weitere sind in Arbeit, die zugleich die neue Image-Kampagne der Stadt beinhalten und künftig bis zu fünf City Schexs "tragen" können.

Zu haben sind die Brandenburger Einkaufsgutscheine in der Touristinformation, in den Kundencentern der wobra und Stadtwerke sowie bei der Brandenburger Bank in den Filialen Neustädtischer Markt und Kirchmöser. Alle Einlösestellen finden sich unter: stg-brandenburg.de/city-schexs-teilnehmer.html