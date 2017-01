Birthler: Demokratie wieder zum Leuchten bringen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, hat aus gesundheitlichen Gründen auf eine Kandidatur als Bundespräsidentin verzichtet. "Ich bin gesundheitlich nicht mehr fit genug für das Amt", sagte die 69-Jährige der "Berliner Zeitung" (Samstag). Gleichzeitig forderte sie die Deutschen auf, Freiheit und Demokratie wieder zum Leuchten zu bringen. Sie seien derzeit in der Defensive.

"Wir haben wirklich etwas zu verteidigen", unterstrich die frühere DDR-Bürgerrechtlerin. Was mit dem Mauerfall 1989 erreicht wurde, "könnte durchaus noch etwas blank geputzt werden". Sie meine die Erinnerung daran, "dass wir uns von einer Diktatur befreit haben". Birthler bedauerte, dass Menschen das scheinbar Selbstverständliche nicht mehr wertschätzten und sogar madig machten.

Die Fähigkeit, mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen, sei Grundlage eines friedlichen Gemeinwesens und der Demokratie, so die frühere Bundesbeauftragte. Wenn Menschen dazu nicht in der Lage seien und unkontrollierte Wut hochschäume, sei das "eine ganz traurige Art von sozialer und kultureller Verwahrlosung". Wenn Politiker als "Volksverräter" und Journalisten als "Lügenpresse" beschimpft werden, "dann ist das für mich das Gegenteil von dem, was 1989 der Ruf 'Wir sind das Volk' meinte".

Zu der Absage für das höchste Staatsamt sagte die 69-Jährige: "Die Vorstellung, nicht auch mal ein paar Wochen kürzer treten zu können, hat mich veranlasst abzusagen. Aber reizvoll war es schon. So etwas wird man schließlich nicht alle Jahre gefragt."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dem Zeitungsbericht zufolge die einstige Grünen-Politikerin gemeinsam mit den Grünen für die Gauck-Nachfolge vorschlagen wollen. Auch die CSU sei bereit gewesen, sie zu wählen. Doch Birthler sagte dann schließlich nach drei Tagen Bedenkzeit ab.