Auf den zweiten Blick

Erkner (MOZ) Ein Sandstein-Canyon in Arizona und das Nordlicht in Norwegen - gezogen auf Leinwand. Das sind zwei von 20 Motiven, die der Fotograf Jan Zwilling von seinen Reisen durch Nordamerika und -europa mitbrachte und seit Freitag in der Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis Glander/Wohler ausstellt. "Der zweite Blick" ist die Schau des im Erkneraner Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung arbeitenden Künstlers überschrieben. "Ich möchte mit meinen Fotos vom flüchtigen ersten Blick wegkommen und durch Verweilen schauen, was meine Reise-Orte ausmacht", erklärt Zwilling.