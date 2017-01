Managerin von 25 Königen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548105/

Freude verbreiten mit seiner ehrenamtlichen Arbeit, das möchten wohl viele. Bei Anica Bartelt klappt das perfekt. Vor drei Jahren hat die 33-Jährige die Organisation bei den Frankfurter Sternsingern übernommen. Sie selbst war früher eine von denen, die unter dem Stern mitgesungen haben.

"Ich erinnere mich noch, wie wir 1992 als Sternsinger vor dem Horten Kaufhaus gesungen haben. Viele Menschen schauten uns damals etwas komisch an", erzählt sie mit einem Lachen. Kein Wunder, kirchliche Bräuche zählten nicht zum DDR-Alltag, viele mussten sich erst daran gewöhnen. Heute gehören die insgesamt 25 Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz, die in den Gewändern der Heiligen Drei Könige bei Familien oder Institutionen singen und Spenden sammeln, zum Alltag um den Jahreswechsel.

Die Vorbereitungen beginnen jedes Jahr im Oktober. 48 Lieder haben die Frankfurter Sternsinger inzwischen in ihrem Repertoire. "Wir besuchen jeden, der uns einlädt", sagt Anica Bartelt. Dabei wird gesungen und der Segen über die Tür geschrieben. "20*C+M+B+17" ist nach dem Besuch dort zu lesen. Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Zugleich ist er Zeichen für Christus. Die Buchstaben C+M+B stehen für die lateinischen Worte "Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus". Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Ganz besonders aufregend war es für die Frankfurter Sternsinger in diesem Jahr beim Besuch im Bundeskanzleramt bei Angela Merkel. "Ausgerechnet da konnte ich nicht dabei sein", sagt Anica Bartelt. Stolz ist sie aber auf die Summe der Spenden, welche die Kinder aus der Oderstadt gesammelt haben. Insgesamt 3154 Euro wurden für mehrere Projekte in Kenia überwiesen. Zudem waren sie im Rathaus beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters zu Gast. "In den ersten Jahren kramten die Menschen noch nach Kleingeld in der Tasche, jetzt da wir sozusagen fester Programmpunkt sind, stecken viele auch mal einen Schein in die Spendenbüchse", hat sie beobachtet.

"Man muss mit Spaß dabei sein findet sie", zumal man von dem Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr nichts hat. "Einen Tag hatte ich frei, ansonsten waren wir mit den Kindern immer unterwegs." Zudem organisiert Anica Bartelt zweimal im Jahr einen Basar für Kindersachen, der immer regen Zulauf habe. "Eltern können ihre Sachen auspreisen und bei uns abgeben. Drei Viertel des Preises erhalten die Verkäufer. Ein Viertel wird für die Sanierung der Pfarrkirche gespendet", erzählt sie.