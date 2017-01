Hilfe für Nazi-Opfer und krebskranke Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Mein Freiwilligendienst begann am 1. September mit dem Vorbereitungsseminar in Hirschluch bei Storkow. Gemeinsam mit den Ukrainefreiwilligen ging es mit dem Bus nach Kiew. Fast 30 Stunden waren wir unterwegs. Ich hatte keine Vorstellung was mich erwarten würde, da ich noch nie soweit im Osten Europas war. Aber Kiew beeindruckte mich sehr. Das bunte Treiben auf dem Maidan gefiel mir. Auch die vielen bunten, prunkvollen Kirchen mochte ich. Am 14. September fuhren Lucas, Max und ich mit dem Nachtzug nach Minsk.

Wir blieben aber nicht lange dort. Am 20. September ging es dann zu einer Konferenz im Bjelavjeza-Urwald (Brester Gebiet). Auf dieser Konferenz waren ehemalige Opfer des Nationalsozialismus anwesend. Die meisten von ihnen waren einst als minderjährige Zwangsarbeiter in Deutschland. Es war eine sehr interessante Konferenz. Wir bekamen auch die Möglichkeit, Wisente zu sehen, in das Land von Väterchen Frost einzutauchen, sowie Brest und auch die Brester Festung zu besichtigen.

Da es in Minsk sehr viele verschiedene Projekte gibt, benötigten wir eine Woche, um alle zu besichtigen. Wir Freiwillige arbeiten im Jüdischen Sozialzentrum "Hessed-Rahamin", im Kinderkrebskrankenhaus in Barawljany, in der Geschichtswerkstatt Minsk, bei der Internationalen gesellschaftlichen Vereinigung "Verständigung", in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung, in den staatlichen Heimen für Kinder bzw. Erwachsene mit einer Behinderung in Novinki. Außerdem arbeiten wir mit Überlebenden des Nationalsozialismus (überwiegend Hausbesuche) und mit der Organisation BelApdiMi zusammen. Über diese Organisation werden Familien, welche Kinder mit einer Behinderung haben, besucht.

Diese ganzen Projekte sind unter uns vier Freiwilligen aufgeteilt. Ich arbeite mit Überlebenden, im Kinderkrebskrankenhaus, in der Geschichtswerkstatt und bei der Organisation "Verständigung". Das sieht nicht nur nach viel Arbeit aus, das ist es auch. Aber ich habe mir einen guten Wochenplan erstellt und damit ist das alles zu bewältigen. Am Montag und am Mittwoch gehe ich nach Barawljany, Dienstags und Freitags in die Geschichtswerkstatt, am Donnerstag besuche ich ein älteres Ehepaar zuhause und arbeite im Büro der Verständigung und Freitags besuche ich noch eine ältere Frau zuhause. Um einen konkreten Einblick in meine Arbeit zu geben, werde ich meine einzelnen Projekte nun genauer beschreiben:

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Arbeit mit Opfern des Nationalsozialismus. Wie schon erwähnt, besuche ich eine Babuschka und ein älteres Ehepaar zuhause. Babuschka Anna wurde 1944 nach Deutschland deportiert. Sie ist jetzt 91 Jahre alt.

Da sie Deutsch studiert hat, lief die Verständigung von Anfang an gut. Auch wenn ich mir manchmal gewünscht hätte, sie nicht zu verstehen, da sie viel über meine "Putzkünste" gemeckert hat. Nicht selten musste ich mir anhören, dass ich nichts kann und sie ja alles besser kann. Es war anfangs nicht immer leicht, aber mittlerweile verstehen wir uns ganz gut und es wird immer besser.

Zu der Geschichte des Ehepaares kann ich noch nicht viel erzählen, da sie nur Russisch sprechen und meine Russischkenntnisse nur langsam wachsen. Beide sind zwischen 80 und 90 Jahre alt und die Mutter der Frau wurde in Deutschland ermordet und ihr Vater kam an der Front uns Leben. Deshalb musste sie in einem Kinderheim leben. Obwohl ich momentan noch schlecht Russisch spreche, sind die beiden immer sehr herzlich und freundlich.

Bei der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 wurden weite Teile von Belarus kontaminiert. Darunter leidet das Land noch heute und daher ist Krebs auch immer noch ein Thema. Das Kinderonkologie- und Hämatologiezentrum in Barawljany, einem Vorort von Minsk, ist die wichtigste Einrichtung dieser Art in Belarus. Dort werden Kinder aus ganz Belarus, sowie auch anderen Ländern behandelt. Ich fahre immer Montags und Mittwochs nach Barawljany. Dort helfe ich bei der Freizeitgestaltung für die Kinder. Meistens gehen Anne und ich gemeinsam dorthin. Wir spielen, malen und basteln mit den Kindern.

Donnerstags arbeite ich bei der Internationalen gesellschaftliche Vereinigung "Verständigung". Sie koordiniert Projekte, welche sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Belarus auseinandersetzen. Ich lese aus dem Russischen übersetzte Texte Korrektur und helfe beim Verfassen deutscher Texte.

Dienstags bin ich in der Geschichtswerkstatt Minsk. In einer alten Holzbaracke, welche den Krieg überdauerte, auf dem Gelände des ehemaligen Ghettos, befindet sich die Geschichtswerkstatt. Die Geschichtswerkstatt widmet sich der Erforschung zur Geschichte des ehemaligen Ghettos in Minsk und des Vernichtungslagers Maly Trostenez.

In der Holzbaracke gibt es eine kleine Ausstellung und verschiedene Kulturangebote. Ich arbeite in der Geschichtswerkstatt sowohl im sozialen Bereich, als auch im historischen. Ich wohne einem Deutschklub bei. Das ist eine Gruppe von älteren Leuten, welche sich zum Deutsch lernen treffen.