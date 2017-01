Erzählungen über ferne Orte

artikel-ansicht/dg/0/

Australien als Inspiration: Im Frühjahr war die Ausstellung "3000 Meilen durch Down Under" mit Werken von Horst Halling (r.) in Trebatsch zu sehen. In diesem Jahr stellt er in Cottbus aus. © MOZ/Jörn Tornow

Am 9. Februar stellt Referentin Anne Christin Gloss die Frage: Geht Reisen ohne Bilder? Die Berlinerin hat sich in ihrer Masterarbeit mit literarischen Reisebeschreibungen von Goethe, Annemarie Schwarzenbach und Sebastian Lörscher beschäftigt und stellt ihre Erkenntnisse nun in Trebatsch vor. Kennengelernt habe man die Referentin 2010 bei einer Ausstellung über Australien in Berlin, erzählt der Vereinsvorsitzende André Parade. Wenig später hat sie im hiesigen Museum einen Vortrag über Ludwig Leichhardt gehalten. "Wir wollen jungen Leuten die Chance geben vor Publikum zu sprechen", erklärt der Vorsitzende.

Was man auch will: Möglichst vielen Menschen ermöglichen, die Veranstaltungen im Leichhardt-Museum zu besuchen. Aus diesem Grund sind die meisten von ihnen kostenfrei. Nur zwei Veranstaltungen kosten Eintritt. "Wir sprechen mit den kostenpflichtigen Veranstaltungen ein anderes Publikum an als mit den kostenlosen", berichtet André Parade von seinen Erfahrungen. Warum das so ist, kann er sich selbst nicht erklären. "Aber es ist so", bekräftigt er.

In diesem Jahr kostenpflichtig sind am 6. April Vortrag und Buchlesung von Claudia Karsunke. "Sie ist seit 30 Jahren im Banne von Leichhardt", informiert der 55-jährige Vorsitzende. Vor Jahren habe sie eine Doku für den WDR über den Australienforscher gemacht. Die nächste kostenpflichtige Veranstaltung findet am 7. September statt. Rutker Stellke hält einen Vortrag über den Naturraum Antarktis. Er hat dort als Expeditions-Arzt fünf Monate verbracht. Abgeschieden, schroff lebensfeindlich - zugleich atemberaubend schön, einzigartig und verletzlich heißt es dazu in der Ankündigung.

Am 2. März ist der ehemalige Schulleiter der Grund- und Oberschule Bad Saarow, Wolfgang Mertke, im Museum als Redner zu Gast. "Als er in Ruhestand gegangen ist, hat er mehrere große Reisen unternommen", erzählt André Parade. Über das Reiseziel Namibia wird er nun referieren. Am 9. November wird Gerd Scherr über Russland allgemein und Sibirien im Speziellen reden. Der Vereinsvorsitzende hofft auf ein kleines Folklore-Programm.