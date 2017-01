Spätestens im Herbst hat der Alte ausgedient

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tausende Kilometer hat der Transporter des Tiergeheges bereits zurückgelegt, um Futter zu holen oder Tiere sowie Baumaterialien von A nach B zu bringen. Doch der Toyota, Baujahr 1995, ist in die Jahre gekommen. "Wir wissen nicht mal, ob wir damit nochmal durch den Tüv kommen würden", sagt Tiergehege-Chefin Vivien Schmiede. Größere Reparaturen wären schlicht zu teuer für das alte Fahrzeug. Ein neues Gebrauchtes steht bereits auf dem Plan. Aus diesem Grunde freuen sich die Tiergehege-Mitarbeiter und die Mitglieder des Fördervereins sehr über die diesjährige Spendenaktion der Stadt zum Neujahrsempfang. Innerhalb weniger Wochen ist dort eine Spendensumme in Höhe von 3975 Euro zusammengekommen. Eine Rekordsumme laut Stadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548110/

"Das ist wunderbar zu sehen, dass sich die Menschen für das Tiergehege interessieren und uns unterstützen. Vielen Dank", sagt Kathrin Flügel, die Vorsitzende des Fördervereins. Als man erfahren habe, dass in diesem Jahr Geld für das Tiergehege gesammelt wird, da wären ihr und den anderen spontan viele Dinge eingefallen, in die man einiges an Geld stecken müsste. "Wir finanzieren uns ja schließlich aus Spenden und Zuschüssen", betont Kathrin Flügel. Die Eintrittsgelder seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein, um das Gehege, das ganzjährig geöffnet hat, weiterführen zu können. Aber letztlich habe man sich für etwas Greifbares entschieden. "Und wir brauchen diesen Transporter unbedingt. Wir können nicht warten, bis der jetzige komplett kaputt ist", erklärt sie. Schließlich brauche man das Fahrzeug täglich.

Spätestens im Herbst wolle man den neuen Transporter kaufen. Bis dahin werden weiter Spenden gesammelt, denn noch reicht das Geld nicht, und bis dahin wird nach einem lukrativen Angebot Ausschau gehalten. Ganz so einfach sei es nämlich nicht, etwas Brauchbares zu finden.

Wer das Tiergehege ebenfalls noch finanziell unterstützen möchte, der könne das sehr gern tun, sagt Kathrin Flügel und verweist dafür auf die Internetseite des Geheges auf der Insel. Dort finde man alle notwendigen Angaben.

www.tiergehege-ehst.de/