Der EBV festigt den zweiten Rang

Der EBV startete in diesem Einzelspiel sehr gut. Im ersten Viertel wurden die Laufwege gut umgesetzt. Das Team kam zu leichten Punkten und führte nach zehn Minuten 5:10. Die Verteidigung stand gut, war sehr aggressiv und so gab es viele schnelle Angriffe. Aber die Centerarbeit in der Defensive war mangelhaft. So konnte Nauen seine zweite und dritte Chance gut nutzen. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 45:24.

Nach dem Seitenwechsel ging der EBV konzentrierter zu Werke. Die eigenen Korbwurfaktionen waren sicherer, in der Reboundarbeit zeichneten sich Moritz Mahlich und Dominik Träder besonders aus. Der EBV schraubte das Ergebnis nach 30 Minuten auf 72:29 (3. Viertel 27:4). Am Ende gelang ein deutlich heraus gespieltes 97:37, ohne dass sich alle Spieler verausgaben mussten.

EBV-Trainer Kevin Köster bemängelte dann die mangelnde Aggressivität der meisten Spieler und die schwache Freiwurfquote des Teams von nur 38 Prozent (8/21). Gegen stärkere Teams wie bei der Qualifikation zu den Ostdeutschen Meisterschaften würden diese Schwächen mehr ins Gewicht fallen. Was die kämpferische Seite des Teams betrifft, waren nicht nur in diesem Spiel Eric Mintken, Laurin Wendland und Ludwig Radt diejenigen, die mit körperlicher Härte dagegen hielten und absolutes Vorbild für das gesamte Team sind.

EBV gegen Nauen: Niklas Hartmann, Tim Sprenger, Roman Theißen, Jonas Kraske 6 Punkte, Ludwig Radt 35, 1 Dreier, 2/8 Freiwürfe, Eric Mintken 14, 2 Dreier, 2/6 FW, Leo Lüben 6, Dominik Träder 2, 2/2 FW, Laurin Wendland 13, 1/1 FW, Moritz Mahlich 23, 1/4 FW

Freiwürfe: EBV 8/21 (38 Prozent), Nauen 6/11 (55 Prozent)