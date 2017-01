Einblicke ins Seelenleben

artikel-ansicht/dg/0/

Naturverbunden und sensibel: In seinem ersten Lyrikband verarbeitet Bodo Frenk selbst Erlebtes.

Was für manche altmodisch ist, ist für den Hoppegartener eine Art Therapie. In seinem ersten Werk "Nimm dir Zeilenzeit", einer Sammlung von Versen und Liedern, lässt Bodo Frenk tiefe Einblicke ins eigene Seelenleben zu.

Die Lyrik hat es Bodo Frenk schon in jungen Jahren angetan. Für den mittlerweile 50-Jährigen mit einer romantischen Ader ist es eine "schöne und normale Ausdrucksform". Er weiß, dass er damit nicht den Mainstream trifft. Sein Werk soll auch gar kein Bestseller werden, sagt er. Der hauptberufliche Betriebsorganisator sucht vielmehr den "Kick". Und den hat er, "wenn andere meine Gefühle nachempfinden können".

Der Hobbyautor ist eine sensible Seele und nimmt doch kein Blatt vor den Mund. Mit Gespür für Sprache und dem Blick für besondere Momente wagt er sich an die ganz großen Gefühle und macht sie publik. "Aus Scham etwas wegzulassen, wäre nicht in Frage gekommen", sagt der Vater einer Patchworkfamilie. "Das wäre für mich verlogen."

Mit "Wirf mit diesem Blick nach mir" eröffnet Frenk in seinem Buch seine Suche nach dem Glück, das er in seiner neuen Lebenspartnerin Katrin findet. Früher hat er ihr Liebesbriefe geschrieben. Jetzt hat er ihr ein ganzes Gedicht gewidmet. Auch Kindheitserinnerungen, Naturbeschreibungen und Alltägliches sind Themen. Frenk wagt sogar den Perspektivwechsel und fühlt die Empfindungen einer werdenden Mutter nach. Im Zentrum aber stehen die eigene Zerrissenheit, die Brüche im Leben, vielleicht eine Midlifecrisis, die letztendlich zu diesem Band geführt haben.

Der Leser fühlt, leidet mit, ist fast peinlich berührt von so viel Offenheit. Für den Verfasser ist der Lyrikband, der im Karin Fischer Verlag erschienen ist, ein "Meilenstein" in seinem Leben. Die Hälfte der 40 Dichtungen sind Liedtexte, für die der Hobbymusiker mit seiner Gitarre auch Melodien komponiert hat. Eine CD mit eigenen Songs wird aber nicht erwartet. Frenk: "Dafür reicht mein Gesangstalent leider nicht aus."

Bodo Frenk, Nimm dir Zeilenzeit, Verse & Lieder, Karin Fischer Verlag, 60 Seiten, 9,80 Euro.