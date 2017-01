Königin Beata sucht Nachfolgerin

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Grüne-Woche-Zeit ist Ernteköniginnen-Zeit. Und so pendelte auch Kremmens aktuelle Hoheit Beata Waschinsky in den vergangenen sieben Tagen gleich mehrfach zwischen Berlin und der Ackerbürgerstadt.

Am Donnerstag war sie jedoch mit ihrem strahlenden Lächeln nicht in den Messehallen unter dem Funkturm präsent, sondern kümmerte sich im Kremmener Scheunenviertel bereits um ihre Nachfolge. Gemeinsam mit der Vorsitzenden des Erntefestkomitees, Andrea Busse, gab sie den Startschuss für das Rennen um die Bewerbung zur Erntekönigin 2017/2018.

Im demnächst auch der Webseite der Stadt einsehbaren Bewerbungsbogen heißt es unter anderem: "Du sprühst vor Charme und Herzlichkeit? Du hast eine offene Ausstrahlung und stehst gern im Rampenlicht und vor Kameras? Du weißt, wer die Milch macht und dass Spargel nicht auf den Bäumen wächst? Dann bewirb Dich!" Aus eigener Erfahrung als Erntekönigin fügt Grundschullehrerin Beata Waschinsky einen ihr sehr wichtigen Punkt hinzu: "Man muss für Kremmen brennen und die Stadt mit ganzem Herzen vertreten". Natürlich sollte sich eine Erntekönigin auch in der Historie der Ackerbürgerstadt auskennen. Aber das Wesentlichste sei, Kremmens Gegenwart und seine Besonderheiten wie das Scheunenviertel oder die sanierte Altstadt den Menschen aus Nah und Fern nahezubringen.

Dass der Job als Erntekönigin dabei durchaus in harte Arbeit ausufern kann, hätten gerade die vergangenen Tage in Berlin gezeigt. "Ich war beim Oberhavel-Tag am Sonnabend, beim Hoheiten-Tag am Sonntag und natürlich auch beim Brandenburg-Tag am Montag bei der Grünen Woche präsent. Und jeden Tag durchaus mehr als acht Stunden", fasst Beata Waschins-ky mit ihrem schönsten Lächeln zusammen.

Wobei durchaus mehr gefragt war. So gab sie einige Interviews vor laufenden Kameras und führte beispielsweise auch ein Gespräch mit Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD).

"Beata hat das großartig gemacht. Am liebsten würde ich sie auch in der nächsten Saison als Erntekönigin unserer Stadt sehen", gibt Andrea Busse unumwunden zu. Und auch Beata Waschinsky kann sich durchaus vorstellen, noch einmal Krone und Schärpe für Kremmen zu tragen. "Aber im kommenden Jahr geht das wirklich nicht. Da müssen wir erst einmal unser Haus fertig bauen". Mit wir ist Freund Ricky Schlichting gemeint, der sich bei vielen Terminen der Erntekönigin voll mit eingebracht hat - als Fahrer, Organisator und Fotograf.

"Auch das ist für eine Erntekönigin durchaus wichtig - eine starke Familie oder ein Partner, der sie voll und ganz bei ihrer Aufgabe unterstützt", weiß Andrea Busse.

Eine Altersbegrenzung für die Bewerberinnen gibt es nach oben jedenfalls nicht. "Aber 18 sollte sie schon mindestens sein. Wir suchen schließlich eine Königin, keine Prinzessin", scherzt Andrea Busse.

Bewerbungen sind ab sofort möglich unter tip@kremmen.de oder per Post an: Stadt Kremmen, Kennwort Erntefestkomitee, Am Markt 1, 16766, Bewerbungsschluss ist der 8. März