Verwaltungschef will eine "schnelle Lösung" bei Kita-Problem

Zehdenick (GZ) "Wir brauchen eine Lösung sehr, sehr schnell", äußerte sich Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss zum Thema "Kita-Erweiterung" in Zehdenick. Er erinnert an einen Beschluss aus dem Jahr 2012, wonach die Stadt eine Kita-Erweiterung als An- oder Neubau neben der Kita "Sonnenschein" plane, aber auch eine Containerlösung in Betracht kommen könnte. Umso verwunderter reagierten die Mitglieder des Bildungsausschusses, als die Vertreter der Stadtverwaltung, Bianca Bewersdorf, am Dienstagabend davon sprach, dass die Stadt allein den Umbau des Jugendclubs "Bumerang" favorisiere, um zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen. Damit gab sich der Bildungsausschuss nicht zu frieden und empfahl die Kita-Bedarfsplanung mit dem Zusatz, dass dringend benötigte Kita-Plätze umgehend geschaffen werden müssten und dabei auch die Möglichkeit der Containerbauweise auf den Prüfstand gehöre. Gegen die Container-Lösung wetterte am Donnerstagabend Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick): "Das Landesjugendamt muss jede Lösung genehmigen, da kann man keine schwache Lösung präsentieren."