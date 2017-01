Sonderführung: Vergraben, versenkt, vergessen?

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Immer wieder finden Archäologen vor langer Zeit vergrabene Anhäufungen wertvoller Rohstoffe, fertiger sowie unfertiger Waffen, Schmuckstücke, Geräte oder gar Barren. Selbst aus Seen und Flüssen sind derartige Funde bekannt. Und wer kennt nicht die Zeitungsmeldungen von alten Münzen, die zufällig auf einem Acker gefunden wurden. Doch warum wurden diese Kostbarkeiten einst vergraben oder versenkt? Versteckten Händler ihre wertvollen Waren oder Bewohner ihre Schätze in unruhigen Zeiten? Handelte es sich um Opfergaben an Götter und höhere Mächte?