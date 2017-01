Nur Ansätze möglicher unterirdischer Gänge

artikel-ansicht/dg/0/

Aufsattelnd auf entsprechende Veröffentlichungen in Eugen Glieges 2016 erschienenen Buch "Die Stadt Rathenow in alten Bildern und Geschichten" hatte BRAWO nach Zeitzeugen gesucht, die von Legenden wussten, und hatte sogar noch welche ausfindig machen können. Ein Tunnel konnte dabei freilich nicht nachgewiesen werden. Doch inspiriert das Thema auch andernorts. So auch in Milow. Dort vermutete man einen unterirdischen Tunnel, der zur Burg im Stremme-Havel-Winkel führt. Allerdings hatte in Anbetracht des ungeeigneten Untergrundes wohl niemand ernsthaft an die Tunnellegende geglaubt.

Wahr ist aber, dass sich schon vor etwa 5.000 Jahren Menschen in Milow aufgehalten hatten, was der von Wolfgang Bünnig 1967 ausgegrabene "Mann aus Milow" (Grundstück neben der Milower Kirche) belegt. Der originale Schädel wird im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt, die Nachbildung ist im Milower Naturparkzentrum zu sehen. In der ehemaligen Kiesgrube am Milower Berg sind 1937 und 1965 auch Zähne eines Mammuts gefunden worden, die im Genthiner Museum ausgestellt wurden.

Wahr ist ebenfalls, dass im damaligen Rathenower Kreismuseum Urnenfunde aus Milow von einer sehr frühen Besiedlung zeugten und dass vor der ersten urkundlichen Erwähnung Milows (1145) schon im 9. und 10. Jahrhundert eine Art Burg am Stremme-Havel-Winkel entstand. Sie war vor allem natürlich geschützt - durch Wasserläufe. Im Norden verlief die Havel, im Osten die Gohlitz und westlich gelegen floss die Stremme. Die spätere Burg, von der es keine Bilddokumente gibt, hatte diesen Vorteil auch.

Legende ist: Weder unter der Havel (in Richtung Premnitz), noch unter der Stremme (in Richtung Bützer) gab es unterirdische Gänge. Geologisch (fast) unmöglich, und wenn überhaupt, unbezahlbar, und was am wichtigsten ist, Tunnel wären auch völlig unnötig gewesen. Die Flucht übers Wasser war einfach!

Einen unterirdischen Gang innerorts, vom Rittergut bis in die Bahnhofstraße/Einmündung Schulstraße, unweit der Apotheke, hätte es aber auf Grund des Grundwasser-Niveaus durchaus geben können. Doch mehr als Ansätze zweier Gänge (ehemaliges Rittergut) vom Gutshaus zum Grundstück eines leitenden Gutsangestellten am vorher beschriebenen Standort, wurden nie gefunden.

Auf dem Dorfplatz in Milow, gegenüber der Kirche gab es lediglich eine große, tiefe Waage (mehrere Eigentümer, meist Bauern). Ein Bunker soll in der Nähe auch existiert haben. Aber von einem Gang war und ist bislang nichts zu finden.