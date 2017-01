Grüne Woche geht zu Ende

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Grüne Woche in Berlin erwartet zum Abschluss am Sonntag noch einmal Tausende Besucher. In einer vorläufigen Bilanz hatten sich die Veranstalter der weltgrößten Agrarmesse bereits zufrieden mit den Umsätzen gezeigt. Die Gäste gaben demnach 48 Millionen Euro aus - rund eine Million Euro mehr als im Vorjahr. Mit knapp 400 000 erwarteten Besuchern lag die Zahl auf Vorjahresniveau.