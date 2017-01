artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Ist denn schon wieder Weihnachten? Kalendarisch betrachtet erst in elf Monaten, aber die Hohen Neuendorfer Linken-Fraktion wollte vorsorgen und das Thema "Weihnachten wieder mit Weihnachtsbaum" frühzeitig beraten. Ein entsprechender Antrag am Donnerstag lag der Stadtverordnetenversammlung vor.

Aus Sicht der Katholiken ist das Fest sowieso erst an Mariä Lichtmess am 2. Februar vorbei, merkte der Versammlungsvorsitzende Dr. Raimund Weiland (CDU) zur Eröffnung der insofern ganz zeitgemäßen und durchaus spaßigen Diskussion an. Um das Budget der Stadt zu schonen, sollte die Bevölkerung jedenfalls aufgerufen werden, einen Baum zu spenden, wie dies beispielsweise in der Nachbarkommune Birkenwerder üblich sei, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Lukas Lüdtke, der sich außerdem dafür aussprach, in allen Stadtteilen einen Nadelbaum zu pflanzen. Wäre das nicht reines Verwaltungshandeln gewesen, wollte Thomas von Gizycki (Bündnis 90/Die Grünen) wissen, der ansonsten nichts am Antrag auszusetzen hatte und sich lediglich wunderte, "dass so ein christlicher Antrag von den Linken kommt".

Ja, ein Anruf hätte genügt, bestätigte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Es werde eine Bodenhülse auf dem Rathausvorplatz geben, aber erst nächstes Jahr und nicht 2017, weil da immer noch Baustelle ist. "Für dieses Jahr sehe ich da keine Möglichkeit." Baumspenden würde es wohl einige geben, doch immerhin müsse diese Aktion mit der städtischen Baumschutzsatzung "kompatibel" sein, forderte Dr. Hans-Joachim Guretzki (Stadtverein). Holger Mittelstädt (SPD) forderte ebenfalls - und zwar das Ende der Rednerliste.

Die war zu diesem Zeitpunkt aber noch recht lang. Stephan Hohl (SPD) hätte lieber in den Stadtteilen "irgendwo eine feierliche Beleuchtung", als neu gepflanzte Bäume. Norbert Matthes (parteilos) flehte förmlich: "In Stolpe bitte keinen Baum pflanzen! Dann lieber einen, den wir nach Weihnachten wieder wegnehmen." Michael Heider (CDU) schlug vor, die Linke möge den Antrag zurückziehen und "zeitgemäß" wieder einreichen.

"Ich hätte ja auch erwartet, Sie halten jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für Nachpflanzungen", entgegnete Lukas Lüdtke Thomas von Gizycki. Ja, die Baumschutzsatzung müsse beachtet werden, das sehe er genauso. Den Rathausvorplatz wollte Lukas Lüdtke gar nicht so eng gefasst wissen: "Der Baum kann ja vielleicht auf den Kreisverkehr." "Uns gefiel es ja auch nicht, wie es diesmal war", erklärte Steffen Apelt in Bezug auf das Baum-Manko. Er bat darum, dass die Stadtverwaltung beauftragt werde, die Voraussetzungen für einen Baum "zu prüfen" statt definitiv "zu schaffen" - womit Lüdtke sich einverstanden erklärte. Manfred Hick fielen auf Anhieb drei Bäume ein, "an die man Licht dranmachen könnte". Als Christian Wolff (CDU) schließlich äußerte: "Ihr Antrag geht in die richtige Richtung, ist aber noch nicht ganz rund", hatten die meisten anderen wohl den Eindruck, es sei zu dem Thema nun alles gesagt, auch von jedem. Der Antrag bekam mit 23 Ja-Stimmen sowie einer Nein-Stimme und einer Enthaltung eine sehr fundierte Mehrheit.