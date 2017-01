Berlin bedankt sich mit Gratis-Tickets bei Ehrenamtlern

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Sie kümmern sich freiwillig und unentgeltlich um Kiezgeschichte, Menschen in Not oder Flüchtlinge. Berlin will sich heute bei ehrenamtlichen Helfern bedanken. Tierpark, Zoo, Museen, Theater, Schwimmbäder und das Rote Rathaus bieten zu diesem Anlass Gratis-Eintrittskarten.