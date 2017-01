Dem Waldkauz auf der Spur

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Ein dunkler Wald, nur hier und da knacken ein paar Äste. Und dann zieht ein "Huu-hu-uu" durch die Luft - was sich anhört wie das Setting für einen gelungenen Gruselfilm dürften die Teilnehmer des Exkursions- und Themenabends zum Waldkauz, der am Freitagabend, 20. Januar, im Naturschutzzentrum Krugpark stattfand, selbst erleben. Nur, dass der arttypische Ruf nicht vom Kauz selbst stammt, sondern aus dem Mund Bodo Rudolphs, der mit einer Lockrufpfeife versucht, den gefiederten Freund zu einer Antwort zu bewegen. Von der Umweltpyramide aus ging es für rund 60 Natur- und Vogelfreunde, klein wie groß, Richtung Parkteich. Immer mit der Hoffnung, der Kauz möge vielleicht doch noch Laut von sich geben, immerhin ist im Januar Balzzeit. An diesem Abend leider vergeblich, was der guten Stimmung und Lust, den frisch gekürten Vogel des Jahres 2017 kennenzulernen, jedoch keinen Abbruch tat.

Mit ihm ist nach dem Stieglitz, Vogel des Jahres 2016, nun eine Eule Vogel des Jahres 2017 - und das nicht ohne Grund, denn mit der Kür möchte der NABU gleichsam eine Botschaft verbinden. "Der Waldkauz ist, im Gegensatz zum Steinkauz, eine der weitverbreitetsten Eulenarten in Deutschland und unserer Region, weshalb er stellvertretend für alle Eulen zum Vogel des Jahres ernannt wurde. Das Problem ist, dass der Lebensraum dieser Tiere durch die Wirtschaftswälder von heute immer weiter schrumpft, denn nur in sehr alten, dicken Bäumen entstehen auf natürlichem Weg die Höhlen, in denen der Waldkauz und andere Eulenarten leben", erklärt Bodo Rudolph diesbezüglich. Parks und Wälder zu erhalten und die Öffentlichkeit für den Lebensraum der Eulen zu sensibilisieren, ist deshalb das erklärte Ziel.

Immerhin geht von ihnen seit jeher eine besondere Anziehung aus. Als unheilbringender Todesvogel einerseits und Hüterin des geheimen Weltwissens andrerseits ist die Eule fest verwurzelt in den verschiedenen Kulturen der Welt und steht spätestens seit Harry Potters Schneeeule Hedwig auch bei jungen Tierliebhabern wieder ganz hoch im Kurs - weshalb nicht zuletzt auch viele Kinder an diesem Abend im Krugpark etwas über die gefiederten Freunde lernen wollen.

So wie Friederike Friemann, die mit Mutter Dagmar und Oma Gudrun gekommen ist und beim Themenabend die Chance wahrnahm, einmal eine richtige Eulenfeder in der Hand zu halten, Gewölle unter dem Mikroskop zu untersuchen und alles Wissenswerte um Kauz und Co. von Rudolph, der mit Leib und Seele seit vielen Jahren Ornithologe ist, zu erfahren. So auch, dass der Vogel in Brandenburg schon die verschiedensten Namen trug, etwa "Kulp" oder "Leonika". Er hat außerdem ein kleines Trostpflaster für den fehlenden Rückruf der Eule parat: "Dass der Kauz nicht geantwortet hat, muss nicht heißen, dass er nicht hier doch irgendwo saß und uns beobachtet hat, um zu sehen, wer in sein Revier eingedrungen ist." Er war also vielleicht doch ganz nahe, sodass alle Kinder und Erwachsenen den Themenabend mit viel neuem Wissen zufrieden verlassen.

Zufrieden war indes auch Krugpark-Chefin Andrea Kausmann: "Wir freuen uns, dass solche Angebote immer größeren Anklang finden und die Umweltpyramide immer öfter zum Anlaufpunkt vieler Naturfreunde wird." Und die dürfen sich auch in den kommenden Wochen auf Spannendes freuen: Im Rahmen der Ökofilmtour werden in den Winterferien tolle Filme gezeigt, u.a. "Die Reise der Schneeeulen" am 1. Februar um 15 Uhr.