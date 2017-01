artikel-ansicht/dg/0/

Überzeugte besonders in der Startphase: Elisa Dahlke (Szene aus der Partie gegen Pro Sport Berlin) brachte den HCA beim VfV Spandau zweimal in Führung. © Carola Voigt

Schlusspfiff. Wieder müssen sich die HCA-Damen - 2017 nun bereits zum dritten Mal in Folge - gegen einen Club aus der Hauptstadt geschlagen geben. Erneut hatten die Angermünderinnen in der Abwehr alles gegeben, traten über weite Strecken des Spiels gleichwertig auf, wieder spielten sie sich im Angriff klare Chancen und Siebenmeter-Strafwürfe heraus. Abermals misslang es ihnen jedoch, sich für ihr aufopferungsvolles Tun zu belohnen.

Die ersten 20 Minuten prägten auf Seiten des HCA vor allem Elisa Dahlke im Angriff, die den HCA mit den ersten drei Treffern zweimal in Führung brachte, sowie eine gut sortierte Abwehrreihe, die den Hauptstädterinnen reichlich Arbeit abverlangte, um zu guten Abschlussmöglichkeiten zu kommen. Ähnlich wie in den Vorwochen entwickelte sich so eine ausgeglichene Partie zweier gleichstarker Mannschaften.

Im Bewusstsein, dass der VfV jeden kleinen technischen Fehler im Angriff des Gegners mit schnellen Kontern bestraft, war der HCA sichtlich bemüht, seine Offensivaktionen lange und konzentriert auszuspielen. Nur zum Ende des ersten Abschnitts schlichen sich beim Gast dann zu viele dieser kleinen Fehler ein, vor allem beim entscheidenden letzten Pass auf die Mitspielerin. Zudem war die ein oder andere gute Tormöglichkeit liegen gelassen worden.

Wie befürchtet, nutzte der Tabellenführer dies gnadenlos aus und führte kurz vor der Pause mit 13:8. Im letzten HCA-Angriff nahm sich Rika Gebert nach Vorarbeit von Karolin Köder den Wurf aus zehn Metern und versenkte sehenswert und unhaltbar im Dreiangel.Wieder ein Déjà Vu: Wie in beiden Spielen zuvor erzielten die Uckermärkerinnen in den ersten 30 Minuten nur neun Tore. Betrachtet man den Spielverlauf und die Chancenanzahl, waren das mindestens fünf zu wenig. Trotzdem ging man zuversichtlich in Durchgang zwei.

Der begann so gar nicht nach dem Geschmack der Gäste: In der bis dahin recht stabilen Abwehr bekam man widerholt die gegnerische Kreisläuferin nicht in den Griff und kassierte zwei Gegentore. Bei der ein oder anderen Spielerin weckte dies Erinnerungen ans Hinspiel, in dem man nach bis dahin gleichwertiger Leistung im zweiten Durchgang komplett unter die Räder kam. Nicht jedoch in dieser Partie: Die HCA-Damen bewiesen Moral und weiterhin auch Geschick in Deckung und Angriff - der Gast kämpfte sich auf drei Tore heran (19:16).

Es folgte leider das nächste Déjà Vu: In der entscheidenden Phase um die 45. Minute herum glänzten nur zwei Spielerinnen: die Spandauer Torhüterinnen! Sie entschärften insgesamt fünf HCA-Strafwürfe, brachen damit aber nicht die Moral der Angermünderinnen. Zwar erhöhte der VfV auf ein Acht-Tore-Polster (25:17), der Gast kämpfte jedoch mit allen eingesetzten Spielerinnen bis zum Schlusspfiff - unabhängig vom Spielstand. Eine Einstellung, die dem Verantwortlichen trotz allem ein Lächeln und Zuversicht für die kommenden Aufgaben ins Gesicht zauberte. Am Ende hieß es 29:22 für den Hauptstadt-Club.

Ohne die Abwehrarbeit zu vernachlässigen, liegt der Fokus in den kommenden Trainingswochen klar im Angriffsspiel. Hier gilt es, vor allem die Variabilität im Abschluss zu erhöhen, um so hoffentlich am 18. Februar in Schwerin zu punkten.