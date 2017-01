Letzter Test des FSV Union endet remis

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Im letzten Vorbereitungsspiel auf die am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim ZFC Meuselwitz beginnende Rückrunde der Fußball-Regionalliga ist der FSV Union Fürstenwalde bei Berlin-Ligist Blau-Weiss 90 nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. "Im taktischen Bereich und in den Zweikämpfen müssen wir uns besser anstellen, da ist noch Luft nach oben. Man hat gesehen, dass jeder wollte, aber die Umsetzung ist einigen nicht so gelungen", lautete das kritische Resümee von Trainer Matthias Maucksch.