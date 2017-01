Mit Rock und Punk gegen Krebs

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Vier Bands aus Frankfurt und Berlin haben am Freitag im OFFi zugunsten einer ehemaligen Wriezenerin gespielt. Die 31-Jährige leidet an Krebs und möchte eine Immuntherapie beginnen. Die wird von der Krankenkasse nicht bezahlt. 585 Euro sind zusammengekommen.

Es ist Freitagabend. Die ersten Gäste treffen im verdunkelten Saal des OFFi ein. Es sind meist Bekannte, Freunde der für diesen Abend angekündigten Bands - White Floor, die verrückte Pop/Punk-Band aus Frankfurt, Deik & Terence, die Hip-Hop-Newcomer ebenfalls aus der Oder-Stadt, Concriite, die Rockband aus Berlin, sowie Dave Kalow, der Inbegriff des akustischen Pop's. Ein kurzes Hallo, ein Umarmen. Dann geht es hinter die Bühne, um letzte Absprachen zu treffen. Währenddessen checkt Oliver Krienitz aus Schiffmühle die Lichtanlage. Der 27-Jährige absolviert im OFFi gerade seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker und hat dafür an diesem Abend den Hut auf. Es passt alles. Frank Fiedler, der Leiter des von der Stiftung SPI getragenen Hauses, freut sich auf den Abend und findet die Aktion toll. Deswegen habe er der Band "White Floor" sofort zugesagt, als sie sich mit ihrem Vorhaben an das OFFi wandte.

Seit vier Monaten planen die Jungs von "White Floor" das Benefizkonzert für Frances Friedel. "Ich habe sie vor 2,5 Jahren in Wriezen beim Motocross kennengelernt", erzählt Marvin Beier. Der 21-Jährige ist selbst begeisterter Motocross-Fan. Als er von der Krankheit erfährt, erzählt er der Band davon. Und es steht die Frage, wie sie alle helfen können. Schnell kommt der Gedanke auf, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Die 31-jährige Frances Friedel, sie lebte bis vor wenigen Jahren in Wriezen, leidet an einem bösartigen Gehirntumor. Mehrere Chemotherapien sind bisher erfolglos geblieben. Jetzt will sie, wie sie auf ihrer Spendenseite im Internet schreibt, eine Immuntherapie beginnen. Dabei werden Immunzellen gegen Tumorzellen eingesetzt. Ziel dieser Therapie sei die Blockade der krebstypischen Wachstumsmerkmale von Tumorgewebe. Allerdings habe ihre Krankenkasse diese Form der Therapie abgelehnt. Sie hoffe aber, dadurch wieder gesund zu werden und mehr Zeit für ihren zweijährigen Sohn zu haben.

Philipp Herrmann (21) und Corey Wulke (26), die neben Marvin Beier bei "White Floor" spielen, sowie ihr Manager André Bothe (36) sind von der Idee sofort begeistert und beginnen zu planen. Zwischendurch schicken sie der Krebskranken ein Fanpaket mit T-Shirt und CD, um ihr eine Freude zu bereiten. Als sie im OFFI anfragen, ob ein Benefizkonzert vorstellbar wäre, kommt sofort eine Zusage.

Es ist das erste Mal, dass "White Floor" ein solches Benefizkonzert auf die Beine stellt. Die anderen Bands, die am Freitag auf der Bühne stehen, tragen den Charity-Gedanken mit, spielen ohne Gage. "Das ist Wahnsinn. Einer von uns kennt das Mädel. Und alle andere sagen sofort ja und spielen mit", sagt André Bothe. "Da ich kriege ich gleich Gänsehaut."

Nach und nach treffen weitere Gäste ein. Sie alle wollen helfen. Wie Emily Laube aus Frankfurt/Oder. Die 21-Jährige ist mit ihrer Freundin Patrycia Slusarczyk (19) zum Konzert gekommen. Das sei doch eine gute Sache, meint Emily Laube. Es sei schön, wenn man mit Musik und Spaß, den man habe, etwas Gutes tun könne, erklärt sie und hält Ausschau nach ihrem Freund - Marvin Beier, der Schlagzeuger von "White Floor".

Gegen 20 Uhr geht es los. Das DJ-Team André und "Zündi Hollywood" holen die Leute an die Bühne, erklären das Anliegen. "Wir wollen heute nicht traurig sein, sondern feiern, für einen guten Zweck", sagt "Zündy" und überlässt die Bühne den Musikern. Den Auftakt machen Deik & Terence. Die Jungs aus Frankfurt/Oder stehen das erste Mal auf der Bühne. Auch wenn sie das Lampenfieber nicht ganz ablegen können, das Publikum macht es ihnen leicht, tanzt und klatscht. Die Hipp-Hopper kommen an.

Dann wird es für einen Moment still im Saal, ehe die ganz lauten Beats durch das Haus dröhnen. Romy Schwuchow kommt auf die Bühne. In der Hand hält die 16-Jährige einen Spendentopf. Ihre Mitschüler und Mitschülerinnen haben 25 Kuchen gebacken und diese verkauft. 260 Euro kommen zusammen. Und diese übergibt Romy Schwuchow unter großem Jubel an André Bothe. Eigentlich sollte Frances Friedel die Spende selbst entgegennehmen. "Doch sie kann nicht kommen", sagt Marvin Beier.

Am Ende stehen 585 Euro zu Buche. Damit kann die 31-Jährige vielleicht die Therapie beginnen. Allerdings hätte er sich noch mehr Besucher gewünscht, meint OFFi-Chef Frank Fiedler. Doch ein Anfang sei getan.