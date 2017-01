Preussen verliert ersten Test

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im ersten Vorbereitungsspiel musste Brandenburgligist Preussen Eberswalde beim Berliner Bezirksligisten Wartenberger SV eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz boten die Gastgeber dem zwei Klassen höher spielenden Eberswaldern lange erfolgreich Paroli. Das Spiel selbst begann für die Elf von Trainer Frank Rohde mit einer Schocksituation. Bereits in der zweiten Minute stürzte Linksverteidiger Tobias Koepnick bei einem Zweikampf so unglücklich, dass er sich dabei einen Finger böse brach und ins Krankenhaus musste. Maik Wendland übernahm früh seine Position.

Der Wartenberger SV, der in der Berliner Bezirksliga Staffel 3, die in Brandenburg der Landesklasse entspricht, derzeit den dritten Platz belegt und nur drei Zähler vom Aufstiegsrang zwei entfernt ist, hatte sich gegen den Brandenburgligisten einiges vorgenommen. "Wir wollten nach den harten Trainingseinheiten unsere Grenzen mal richtig ausloten. Dementsprechend forsch sind wir in die Partie gestartet", umriss WSV-Trainer Marcus Kurz das Geschehen. Gut 75 Minuten habe seine Elf sich sehr gut präsentiert, sich den Erfolg damit verdient, so ein zufriedener WSV-Trainer. Erst als die Kräfte nachließen sei es nochmals eng geworden.

Auf dem Platz zeigten die Wartenberger schnell, warum sie das Zeug zum Aufstieg in die Berliner Landesliga haben könnten. Mit schnellem Spiel, besonders über Linksaußen Nick Meissner auf den stämmigen Stürmer Blenard Colaki, wurde Druck aufgebaut. Eine Flanke von Meissner in den Strafraum konnte dann Torwart Lennard Peter nur abklatschen und Colaki war zur Stelle und schoss aus 18 Meter unhaltbar ein. Ein Spiel auf Augenhöhe schien sich aufzubauen. Doch nur wenig später konnte Stürmer Colaki erneut nicht am Torschuss gehindert werden. Der Ball zappelte im Netz, 2:0 (27.) für den Bezirksligisten. Das Spiel hätte wohl einen anderen Verlauf genommen, wenn Eberswalde seine folgenden guten Chancen noch vor der Pause besser genutzt hätte.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 58. Minute, ehe ein Zusammenspiel der beiden Japaner im Preussen-Spiel die nächste gute Torgelegenheit brachte. Nach einer Stunde mussten dann einige Wartenberger dem hohen Tempo sichtbar Tribut zollen. Die Gäste wurden zusehend dominanter.

Chancen für Treffer hatten die Eberswalder in den beiden Halbzeiten genügend. Es dauerte aber bis zur 86. Minute, ehe Mouhamed El-Gindawi der Anschlusstreffer gelang. Zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Trainer Frank Rohde will dieses erste Vorbereitungsspiel nicht überbewerten, hofft auf die weiteren Testspiele. Wann das nächste Testspiel ansteht, hängt sehr von der Wetterlage ab. Das Spiel morgen im Westendstadion gegen den FSV Schorfheide Joachimsthal fällt höchstwahrscheinlich aus.