Wohnhäuser in Walsleben und Lentzke aufgebrochen

Walsleben/Lentzke (RA) Einbrecher haben in der Region wieder ihr Unwesen getrieben. Sie schlugen in Walsleben und in Lentzke zu, durchsuchten zwei Einfamilienhäuser und richteten einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Mühlenweg in Walsleben kamen die Einbrecher am Freitag zwischen 13 und 21 Uhr ins Haus. Dafür haben sie zuvor gewaltsam eine Kellertür aufgehebelt. Im Wohngebäude durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und Schränke nach wertvollem Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Um Spuren am Tatort zu sichern, kamen auch Beamte der Kriminaltechnik zum Einsatz. Die genaue Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Auf rund 2400 Euro wird die Schadenshöhe in Lentzke geschätzt. Dort haben die Einbrecher ein Wohnhaus an der Straße Am Grabenwall heimgesucht. In diesem Fall kamen die Täter über die Terrasse, an der sie die Tür aufbrachen. Aus dem Haus nahmen sie laut Polizeiangaben Schmuck und diverse Parfümflaschen mit. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei.