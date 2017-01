Jutta Lieske will in Kurstadt kandidieren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Ja, ich habe mich entschieden." Mit diesen Worten hat die SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (55) am Sonntag Gerüchte bestätigt, die seit einigen Tagen im Internet und in der Kurstadt kursierten: Sie bewirbt sich um die Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Bad Freienwalde. Am Dienstag findet die Nominierungsveranstaltung des SPD-Stadtverbandes statt. "Ich habe das mit meiner Familie beraten und dafür Zustimmung erhalten", erklärte sie auf Nachfrage. Sie freue sich auf die kommunale Arbeit. Von 1992 bis 2003 war sie Amtsdirektorin des Amtes Letschin und bis 2004 hauptamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Letschin. Sollten die Bad Freienwalder ihr das Vertrauen schenken, werde sie ihr Landtagsmandat, das sie seit 2004 inne hat, niederlegen.