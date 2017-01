Fairer Streit der Ideen angemahnt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) "Mut zur Wahrheit, statt zuzulassen, dass Halbwahrheiten, Verschwörungstheorien und Gerüchte mehr zählen als klares Denken, Fakten und Argumente. Selbstvertrauen, um unsere politische Kultur zu stärken, die auf demokratischen Diskurs setz und auf fairen Streit." Mit diesem Appell an ihre Genossen, aber auch an die vielen Gäste aus anderen Parteien eröffnet die Barnimer Landtagsabgeordnete Britta Stark am Freitagabend den Neujahrsempfang der SPD, zu dem sie und die Ortsparteiverbände von Bernau und Panketal zum nunmehr dritten Mal gemeinsam eingeladen haben.

"Wichtig ist, dass wir Ängste und Bedürfnisse von Menschen ernst nehmen, dass wir miteinander reden und auch das Gespräch mit denen suchen, die es aufgegeben haben, mit uns zu reden, weil sie sich nicht mehr gehört fühlen", ist die Bernauerin überzeugt. Die vielbeschworene Lust auf Demokratie könne sich nur im fairen Streit von Ideen entwickeln. "Lassen Sie uns auch im Jahre 2017 wieder gemeinsam etwas bewegen - für die Stadt Bernau und die Gemeinde Panketal, für den Landkreis Barnim und das Land Brandenburg", sagt Britta Stark. "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten."

Es sind in erster Linie kommunalpolitische Themen, die in den Gesprächen eine Rolle spielen - die Auseinandersetzungen um den geplanten Rathausneubau in Bernau beispielsweise oder das Vorhaben der Sozialdemokraten in Panketal, für mehr kommunale und damit bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Am 9. Mai werde er zu einer Sondersitzung der Gemeindevertretung einladen, in der es um intelligente Ideen für die Nutzung des alten Krankenhausgeländes gehen werde, sagt der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Uwe Voß. Es gebe noch einige Areale, auf der kommunale Wohnungen gebaut werden könnten, sagt seine Frau Ursula Gambal-Voß. Beide denken dabei an den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. "Zurzeit scheint's ja zwischen Bernau und Panketal gut zu laufen", stellt Uwe Voß fest. Vielleicht dehnt sich ja die Bernauer Wobau nach Panketal aus. Wir haben nämlich keine kommunale Wohnungsbaugesellschaft", sagt er und lächelt verschmitzt.

Reinhard Fuhrig gehört an diesem Abend im Treff 23 eher zu den stillen Beobachtern. "Die Stimmung hier ist wirklich gut", findet der 76-Jährige. Er ist aus Basdorf zum SPD-Neujahrsempfang gekommen, obwohl er nicht Mitglied der Partei ist. Aber Sympathisant: "Unsere Familie war immer SPD-nah", sagt der Rentner.

"Schöner Empfang - besser als bei den Linken!", verteilt Dieter Korczak, Lebensgefährte der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung von Bernau, Hildegard Bossmann, Lob an SPD-Ortsvereinsvorsitzende Cassandra Lehnert. Und der Zepernicker Uwe Voß warnt spaßhaft: "Die Bernauer sollten vorsichtig sein. Wir fühlen uns hier sau-wohl. Kann gut sein, dass wir den ganzen Laden übernehmen."